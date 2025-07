Carta aberta: Michelle conclama Lula ao arrependimento

Durante encontro do PL Mulher realizado no Acre, ontem, sábado, 12, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) leu uma carta direcionada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), convidando-o a abandonar “ideologias doentias”, o alinhamento a países autoritários e a negociar diante da sanção aplicada pelos Estados Unidos ao Brasil.

“Presidente Lula, esse tipo de sanção, até hoje, só foi aplicada a países reconhecidos como ditaduras. O Brasil vive um período muito difícil com relação aos direitos fundamentais. Há uma ditadura disfarçada de democracia! Os ditadores agem como uma cobra traiçoeira que se enrola devagar e sufoca a sua vítima. Quando ela percebe, é tarde demais”, advertiu a presidente do PL Mulher.

A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda instou o petista a “parar de transferir a responsabilidade dos seus atos” e o conclamou ao arrependimento. As falas acontecem após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar uma tarifa de 50% aos produtos brasileiros a partir de 1° de agosto.

“É tempo de assumir os erros, de se arrepender, de pensar no povo e tentar salvar o que ainda é possível salvar para o bem do país inteiro. Lula, chegou a hora de baixar as armas! Você precisa deixar o seu desejo de vingança de lado. Você precisa parar de se juntar aos movimentos terroristas e aos ditadores. A imagem de um Brasil pacífico e de progresso está destruída porque você está se juntando a essas pessoas e arrastando o Brasil para o buraco! – acrescentou.

LEIA A CARTA COMPLETA A SEGUIR:

Presidente Lula, você precisa parar de se guiar por ideologias doentias e pelo desejo de vingança. É preciso governar para obter o que é melhor para o povo e para o Brasil. Chega de ódio e de irresponsabilidade.

Lula, pare com as suas provocações em seus atos e palavras. O Brasil não precisa de discursos cheios de raiva; o nosso povo precisa cuidado e de um governo responsável. Abandone as perseguições e comece a trabalhar pela unidade e pela verdadeira liberdade do nosso povo. Dá tempo!

Lula, você precisa parar de transferir a responsabilidade dos seus atos, apontando culpados para desviar a atenção das pessoas. É tempo de assumir os erros, de se arrepender, de pensar no povo e tentar salvar o que ainda é possível salvar para o bem do país inteiro.

Lula, chegou a hora de baixar as armas! Você precisa deixar o seu desejo de vingança de lado. Você precisa parar de se juntar aos movimentos terroristas e aos ditadores. A imagem de um Brasil pacífico e de progresso está destruída porque você está se juntando a essas pessoas e arrastando o Brasil para o buraco!

Presidente Lula, o senhor tem a oportunidade de evitar essas sanções! Não queira imitar Cuba e Venezuela. Veja como o povo desses países sofrem! Não queremos isso para o nosso amado Brasil.

Lula, pelo bem do Brasil e dos brasileiros, abandone essa tendência ditatorial e pense no bem do nosso amado povo, das nossas famílias. Comece, agora, a corrigir os graves erros do seu governo. Ainda é tempo!

O Brasil está assistindo e esperando um gesto de lucidez que realmente possa trazer paz ao nosso país. É hora de BAIXAR AS ARMAS DA PROVOCAÇÃO; CESSAR OS TAMBORES DE OFENSAS e HASTEAR A BANDEIRA DO DIÁLOGO E DA PAZ.

Todo poder vem de Deus, mas ai daquele que o usa para oprimir os inocentes!

Que Deus abençoe o amado povo brasileiro!

Fonte e imagens: Portal Pleno.News