Shopping-center foi palco de feira de adoção de cães e gatos promovida pela PMB

O Shopping Castanheira recebeu ontem, sábado, 12, uma edição especial do projeto Belém Animal, com a realização de uma feira de adoção promovida pela Secretaria Municipal de Proteção e Direito Animal (Sepda). A ação ocorre no piso de serviços do shopping, até às 17h, e mobiliza dezenas de pessoas interessadas em oferecer um novo lar para cães e gatos resgatados.

A iniciativa, que teve como foco o incentivo à adoção responsável, também destaca o cuidado e o tratamento oferecido aos animais antes de serem disponibilizados ao público. “Esses animais (cães) que hoje vieram já foram resgatados do Ver-o-Peso há dois meses. Então, eles passaram dois meses em tratamento total, fizeram exames, foram vermifugados e agora estão disponíveis para a adoção. E nós vamos garantir a castração e vacinação desses animais”, explicou a titular da Sepda, Eliana Uchôa.

Além dos cuidados médicos, todos os animais são microchipados, o que permite um acompanhamento mais seguro e responsável após a adoção. Eliana também destacou o processo criterioso para garantir que os bichinhos sejam encaminhados a lares responsáveis. “As pessoas interessadas passam por uma entrevista, para que a gente tenha certeza de que o animal vai para um lar seguro e que será bem cuidado”, afirmou.

A secretária lembrou ainda que os gatos presentes na feira foram vítimas de abandono e maus-tratos, e agora contam com a chance de recomeçar em um novo lar. “É super importante que as pessoas tenham essa consciência e venham adotar os animais do Centro de Zoonoses porque, você adotando, abre uma vaga para próximos animais abandonados, para que eles possam fazer o mesmo tratamento”, completou. A ação também contou com parceria do abrigo Au Family.

COMPANHEIROS

A feira conquistou o público, que demonstrou carinho pelos animais e interesse em adotar. “A iniciativa de ter uma feira pra adotar esses bichinhos é muito boa. Eles precisam de um lar. Espero que todos eles sejam adotados. Eu já me agradei da cachorra Mel. Achei ela linda”, comentou a dona de casa Mariana Pinheiro Lopes, de 45 anos.

A professora Tricia Garcia, de 51 anos, elogiou a ação e refletiu sobre o abandono animal. “Uma feira de adoção como essa é algo muito bonito. Porque tem muitos animais que são largados e maltratados. E essa ação gostei bastante e agora tô olhando alguns gatinhos, mas tô pensando ainda porque tenho gato e cachorro em casa”, contou.

Já o rodoviário Everton Oliveira, de 42 anos, falou sobre o impacto social da iniciativa. “É um ato muito importante porque você evita que o cachorro fique nas ruas, jogado e abandonado. E uma ação dessa é muito legal porque tem pessoas que querem cuidar e que gostam de ter”, disse.

Fonte e imagem: Agência Belém