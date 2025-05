Casal fitness! Ximbinha treina com a mulher e ganha declaração: ‘Meu gato’

Casal fitness! Ximbinha segue firme na rotina de treinos. Incentivado pela atual mulher, a advogada Karen Kethlen, o guitarrista, de 51 anos, tem aproveitado bastante a academia da mansão do casal, no Pará, a mesma casa onde ele viveu por anos com a ex-mulher Joelma.

Após o treino, o músico ganhou um beijinho e uma declaração da amada nas redes sociais: “Fim de treino com o meu gato”, escreveu ela, mostrando que o casal segue firme e forte.

No fim de janeiro, a cantora Jéssica Rodrigues se desligou da banda do guitarrista o acusando de assédio sexual e perseguição. Dias depois, foi divulgado um áudio gravado pela cantora em que Ximbinha desabafa sobre sua vida sexual.

No áudio, gravado por Jéssica no banco de trás de um carro, é possível ouvir Ximbinha dizendo que está com o pênis doendo e dizendo que não está nem se masturbando. “Caramba de tu vê… É sério, Jéssica”, diz ele.

Em nota divulgada no dia 11 de fevereiro, o cantor disse que estava tomando “medidas judiciais junto aos advogados” e que iria “provar que a motivação de Jéssica era econômica”.

Ximbinha afirmou que as acusações da cantora são “inverídicas” e que foram expostas mensagens “falsas e fora de contexto” com o “intuito de gerar um linchamento virtual de Ximbinha”.

“Restará provado que o objetivo final de Jéssica é o econômico, uma vez que direciona a notificação extrajudicial a empresa (que tem contrato com ambos os artistas), utilizando-se de situações fantasiosas para obrigar um pagamento de algo que sabe que não tem direito”, diz parte da nota enviada ao Extra.

LEIA A NOTA COMPLETA:

“A X Music Produções Musicais, escritório representante do produtor musical e empresário Ximbinha, vem a público esclarecer as acusações feitas por Jéssica Rodrigues (ex-vocalista da banda do músico), que ganharam repercussão na mídia desde a tarde de segunda-feira (10/02).

Destacamos que a cantora fez parte de dois projetos de Ximbinha. Durante todos os anos, a parceria entre eles sempre foi baseada em respeito e profissionalismo por parte do produtor, que a tinha como uma amiga e parceira de trabalho.

Diante das acusações inverídicas e exposição de mensagens falsas e fora de contexto apresentadas por Jéssica, percebe-se claramente o intuito de gerar um linchamento virtual de Ximbinha perante a mídia e o público. Informamos que a X Music Produções Musicais já está tomando todas as medidas judiciais cabíveis junto a seus advogados, onde restará provado que o objetivo final de Jéssica é o econômico, uma vez que direciona a notificação extrajudicial a empresa (que tem contrato com ambos os artistas), utilizando-se de situações fantasiosas para obrigar um pagamento de algo que sabe que não tem direito.

Vale ressaltar, que Ximbinha processou e obteve êxito em suas demandas, onde ao final todos que o expuseram negativamente foram condenados, comprovando assim sua inocência. Diante disso, ele segue ileso com a sua conduta”.

ACUSAÇÃO DE ASSÉDIO

Substituta de Joelma ao lado de Ximbinha, a cantora Jéssica Rodrigues se desligou da banda do guitarrista no fim de janeiro e agora o acusa de assédio sexual e perseguição.

Em seguida, Jéssica narra que começou a gravar a fala do guitarrista quando a atual mulher dele, Karen Kethlen, que estava no banco carona, desceu do carro para ir numa farmácia.

“Eu estava no banco de trás, e a Karen saiu para ir na farmácia. E ele começou: ‘Ah, meu Deus do céu, não sei mais o que eu faço. Tem mais de um ano que a Karen fez essa cirurgia dela de retirada de mioma no útero e desde então a gente não teve mais relação. Estou de para ficar doido, não sei mais o que eu faço. Estou para subir pelas paredes. Fico de p@# duro e chega a dor’. Já estpu ficando excitado. Meu p@# está duro. Não estou nem batendo punheta’. Foi aí que eu peguei e falei: preciso gravar isso”.

Jéssica, que já havia trabalhado brevemente com Ximbinha em 2019, passou a integrar a banda dele em 2023.

“Saí por tudo que aconteceu, fui perseguida, aconteceram uns assédios dentro do meu trabalho. Eu saí dia 30 de janeiro, mas já parecia que eu nem fazia mais parte da banda. Ele começou a me tirar da banda quando viu que não ia conseguir o que queria, porque todas às vezes que ele tentava alguma coisa eu desconversava, porque era meu trabalho eu queria estar bem ali e eu sempre tentava desconversar e quando ele viu que não ia acontecer, eles começaram a me tirar”, declarou ela em entrevista ao Portal Leo Dias.

“Os assédios começaram nesse novo projeto, de 2023 para cá. Ele começou, de fato, quando eles me apresentaram o projeto e falaram que ia gravar o DVD comigo, que ia ser uma coisa nacional, esse tipo de coisa, e eu fiquei encantada, porque sempre foi meu sonho, né? Ele quis se aproveitar do meu sonho para se beneficiar”, completou.

QUEM É JÉSSICA RODRIGUES?

Nascida no Amapá, Jessica Rodrigues, de 33 anos, foi convidada por Ximbinha para o projeto Cabaré do Brega, turnê que ele fez em 2020, dando continuidade à sua carreira depois do fim da banda Calypso. A parceria vinha sendo mantida desde então.

Nos shows da turnê que Ximbinha fez no ano passado, batizada de “O às e as damas”, Jéssica chamava atenção ao lado do músico, com cabelos esvoaçantes e figurinos chamativos. Por causa do estilo de dançar e também de se vestir, além do fato de também ser loira, ela chegou a ser chamada de “nova Joelma”.

Jessica, inclusive, acompanhou Ximbinha na série de entrevistas que ele tem deu para divulgar a turnê, a maior desde o fim da banda Calypso. “Você gosta de correr perigo, Ximbinha. Jessica é um perigo”, chegou a dizer um apresentador em uma dessas entrevistas que o guitarrista deu.

Fonte e imagens: Portal do Jornal Extra/Globo