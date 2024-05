CCJ da Câmara adia análise de convite a Musk para audiência

A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados adiou para esta quarta-feira (22) a votação do requerimento que prevê o convite ao empresário Elon Musk para uma audiência pública virtual. A deliberação estava prevista para ocorrer na tarde desta terça (21), mas foi encerrada pela vice-presidente da Chris Tonietto (PL-RJ) por conta do início da sessão no plenário da Casa.

Como mostrou o Estadão, o requerimento, proposto pelo deputado José Medeiros (PL), havia sido incluído na pauta da sessão desta terça pela presidente da CCJ, Caroline de Toni (PL-SC). Na reunião, no entanto, foram iniciados os debates de duas das 26 propostas previstas. Nenhuma foi concluída.

A sessão extraordinária de quarta, marcada para as 10 horas, deve ter início com a discussão interrompida sobre um recurso contra a devolução de um projeto relacionado à vacinação infantil contra a covid-19.

Em seguida, está prevista a votação do requerimento de convite ao bilionário Elon Musk. O pedido foi sugerido com a intenção de debater suposta censura e banimento de deputados das redes sociais.

Musk, dono do X (antigo Twitter), fez críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em abril.

Por conta dos ataques, Moraes incluiu o empresário ao inquérito das milícias digitais, no qual ele é acusado de obstrução de justiça.

Caso o requerimento de Medeiros seja aprovado pela CCJ, Musk será convidado a participar, por videoconferência, de uma audiência pública sobre o caso, ainda sem data definida.

Fonte: Pleno News/Foto: FILIP SINGER/EFE/EFEVISUAL