Chapa 1 vence as eleições para o biênio 2025/2027 no Cassazum

A chapa “Cassazum Unido Fortalecendo o Progresso”, encabeçada pelos Suboficiais da Aeronáutica Heloísa Helena e Alessandro Oliveira, presidente e vice-presidente, respectivamente, foi eleita nas eleições do Cassazum, na última sexta-feira, 25, para um mandato de dois anos- 2025/2027. A disputa foi acirrada, porém, com muita cordialidade entre os eleitores e concorrentes.

O pleito no Cassazum contou com a participação de três chapas, fazendo com que os associados militares comparecessem em grande número, perfazendo num total 669 votantes.

A chapa 1, Heloísa Helena/Alessandro Oliveira, vencedora do pleito, obteve 235 votos, seguido por Padauil da Costa (chapa 2) e Yedo Mendes/Martins (chapa 3), que obtiveram 220 e 213 votos, respectivamente.

A solenidade de posse da nova diretoria será anunciada brevemente pela presidente Heloísa Helena e vice- presidente Alessandro Oliveira, o qual fez um agradecimento a todos os apoiadores de campanha. “Todos foram muito importantes pela ajuda ocorrida durante últimos dias que antecedeu as eleições de campanha”. Na domingueira realizada no salão do 14 BIS, foi a vez da Heloísa Helena agradecer e parabenizar todos associados militares que votaram na chapa 1, permitindo a continuidade dos trabalhos que serão executados nessa segunda missão administrativa, sempre proporcionando novas melhorias em setores do clube em prol dos associados, pois, segundo Heloísa, não lhes faltarão garra e determinação ao lado dos novos membros da diretoria que serão empossados.

Texto imagens: Nonato Batista/Ronabar