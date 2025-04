Grupo de ensino promove abertura de jogos internos 2025 com grande celebração no Mangueirinho

O Grupo de Ensino Madre Celeste convida toda a comunidade para um dos momentos mais aguardados do ano: a Cerimônia de Abertura dos Jogos Internos Madre Celeste 2025, que acontece na próxima quinta-feira, 01 de maio, às 17h, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém. Com o tema “Esporte e Sustentabilidade: Um Jogo Limpo pelo Planeta”, o evento promete unir emoção, arte, tecnologia e consciência ambiental em uma noite inesquecível.

A abertura será marcada por uma programação especial que celebra o talento e a energia dos estudantes. Entre os destaques estão o Desfile das Delegações, apresentações artísticas dos alunos e performances que vão levantar o público, como o DJ Lukas.M e o espetáculo tecnológico do Titan LED Show – uma experiência visual impactante que vai iluminar o ginásio.

Mais do que uma competição, os tradicionais Jogos Internos Madre Celeste são um momento de integração entre as escolas da rede, promovendo os valores do esporte, da colaboração e da cidadania. Este ano, o evento ganha ainda mais relevância ao abraçar a temática da sustentabilidade, alinhando-se com os princípios que regem as ações institucionais do Grupo: responsabilidade socioambiental, educação transformadora e conexão com os grandes desafios globais, como a agenda da COP30.

“Acreditamos que o esporte é uma poderosa ferramenta de formação integral, e neste ano, queremos que nossos alunos reflitam sobre o papel que cada um pode exercer na preservação do planeta. Vamos celebrar o espírito esportivo e, ao mesmo tempo, semear atitudes sustentáveis para o presente e o futuro”, destaca o diretor da unidade Madre Celeste Marambaia, Joaci Castro.

Para a mantenedora e presidente do Conselho Superior de Educação, professora Nilce Pinheiro, o evento este ano traz o foco principal voltado à sustentabilidade.

“Nossas escolas sempre buscaram despertar em toda a comunidade acadêmica a conscientização para a importância da preservação ambiental. E, especialmente agora, com a realização da COP30 em nosso Estado, estamos dando ênfase em todas as programações do nosso calendário escolar para essa temática tão importante e fundamental ao planeta”, destaca a educadora.

O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita. “Todos estão convidados a prestigiarem esse espetáculo de abertura e apoiar os talentos que fazem do Grupo Madre Celeste um exemplo de inovação, compromisso com a educação e responsabilidade social”, disse Amintas Neto, diretor geral do grupo Madre Celeste.

Serviço:

Cerimônia de Abertura dos Jogos Internos Madre Celeste 2025

Data: 01 de Maio de 2025

Horário: 17h

Local: Ginásio Mangueirinho – Belém (PA)

Entrada gratuita

Imagens: Divulgação