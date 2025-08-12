Cia Treme Terra abre inscrições para oficinas gratuitas em Belém e no Marajó

A Cia Treme Terra, uma das principais referências da dança negra no Brasil, está com inscrições abertas para oficinas gratuitas que acontecem entre os dias 21 e 28 de agosto, em Belém e na Ilha de Marajó. A formação faz parte de uma programação itinerante que também inclui espetáculos e exibições de documentário fruto de anos de pesquisa da companhia.

As oficinas oferecem uma experiência imersiva que une dança, música ao vivo e rituais da ancestralidade afro-diaspórica. Com foco em movimentos coletivos e expressivos, as vivências propõem o diálogo entre corpo, memória e questões sociais contemporâneas — marca registrada do trabalho da companhia.

Criada em São Paulo, a Cia Treme Terra atua há quase duas décadas com projetos artísticos e pedagógicos voltados à cultura negra, unindo arte, pesquisa, memória e ativismo. Com uma trajetória que inclui apresentações na Alemanha, Bulgária e Bolívia, a companhia já conquistou prêmios como Klauss Vianna, Fomento à Dança e Prêmio Denilto Gomes.

Seu trabalho articula criação artística, ação pedagógica e produção audiovisual, como o documentário Danças Negras, que reúne reflexões de artistas e pensadores sobre os desafios e potências da arte negra no Brasil. Exibido nacionalmente, o filme chega ao Pará em sessões gratuitas. A programação traz ainda o espetáculo Terreiro Urbano — inspirado na mitologia dos orixás.

A circulação faz parte de um projeto contemplado pela Bolsa Funarte de Dança Klauss Vianna, do Ministério da Cultura. Todas as atividades são gratuitas, com vagas limitadas.

COMO PARTICIPAR

As inscrições para as oficinas estão disponíveis online, por meio de formulário divulgado nas redes sociais da Cia Treme Terra. Podem participar pessoas a partir dos 16 anos, com ou sem experiência em dança.

Programação no Pará – Cia Treme Terra

21/8 – Exibição do documentário Danças Negras + oficinas (Belém)

22 e 23/8 – Espetáculo Terreiro Urbano (Belém)

24/8 – Exibição do filme Danças Negras (Marajó)

26/8 – Oficinas de dança (Marajó)

27 e 28/8 – Espetáculo Terreiro Urbano (Marajó)

Imagem: Divulgação