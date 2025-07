Ciclo de manutenção de grande porte em Belo Monte assegura papel estratégico da usina no sistema elétrico nacional

A Norte Energia iniciou o novo ciclo de manutenção preventiva de grande porte das Unidades Geradoras do Complexo Hidrelétrico Belo Monte, em Vitória do Xingu, sudoeste do Pará. O cronograma deste ano prevê manutenções em oito turbinas, seis em Belo Monte e duas em Pimental, com conclusão prevista para dezembro de 2025. A ação é parte do compromisso da empresa com a confiabilidade do sistema elétrico nacional, mantendo elevados índices de disponibilidade operacional.

O ciclo traz novidades que otimizam recursos e ampliam a eficiência das intervenções. Entre os destaques estão a modernização do regulador de tensão em três das unidades da UHE Pimental e a previsão de adoção de inspeções subaquáticas por mergulho técnico. A expectativa é que essa metodologia reduza o tempo de execução, os custos operacionais e os riscos ambientais.

As atividades incluem inspeções detalhadas, substituição de componentes, ajustes mecânicos, ensaios elétricos e melhorias de projeto. As turbinas foram selecionadas com base nas horas de funcionamento e em estudos de confiabilidade.

Com planejamento iniciado em agosto de 2024, as manutenções são realizadas entre maio e dezembro, período em que o regime hidrológico do rio Xingu permite a execução segura das intervenções. Cerca de 150 profissionais estão mobilizados, integrando áreas como Planejamento, Execução, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Engenharia.

“A aplicação progressiva das práticas de engenharia da confiabilidade é o que nos permite executar intervenções cada vez mais assertivas e eficazes. Isso é fundamental diante do novo modelo de operação das hidrelétricas, que precisam responder com agilidade às variações do Sistema Interligado Nacional”, destaca Wagner Lellis, superintendente de Manutenção da Norte Energia.

As ações deste ciclo contribuem diretamente para o alcance das metas de Operação e Manutenção, com foco na elevação do Índice de Desempenho da Manutenção (IDM) e na redução da indisponibilidade forçada das unidades. O planejamento está alinhado ao papel estratégico de Belo Monte no Sistema Interligado Nacional (SIN), como usina capaz de responder com flexibilidade às variações de geração de outras fontes, como a eólica e a solar.

A melhoria contínua do processo é fortalecida pelas chamadas Reuniões de Paradas de Máquinas, encontros periódicos que envolvem todas as áreas operacionais e técnicas. Esses fóruns promovem a escuta ativa entre as áreas envolvidas, além de ajustes no planejamento ao longo do ano.

SOBRE BELO MONTE

Com capacidade instalada de 11.233 MW, o Complexo Hidrelétrico Belo Monte é a maior usina 100% brasileira e a quinta maior do mundo. São 24 Unidades Geradoras – 18 na Casa de Força Principal e seis na Casa de Força Complementar (Pimental). Responsável por cerca de 10% da energia consumida no Brasil, Belo Monte opera como uma usina de energia limpa e renovável, contribuindo de forma decisiva para a segurança energética nacional.

