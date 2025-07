Terra Firme: onde antes era alagamento, agora brota futuro

“Todo tempo só vivia enchendo aqui, a gente não conseguia nem sair de casa. Com a obra acontecendo aqui, eu espero que melhore de uma vez essa situação”. O desabafo da manicure Damiana Reis, 62, moradora da rua Tachi Preto, traduz a esperança dos moradores da Terra Firme com a chegada de mais uma obra estruturante no bairro.

Na manhã de ontem, quarta-feira, 02, o prefeito de Belém, Igor Normando, esteve no local acompanhando os trabalhos de terraplenagem, calçamento, construção de sarjetas e arborização nas ruas Tachi Preto e Macacauba, que ficam próximas ao Canal da Cipriano Santos. As intervenções fazem parte de um conjunto de obras executadas pelo Governo do Estado do Pará, com a parceria da Prefeitura de Belém.

“Não está sendo feito apenas o asfalto. Está sendo realizada toda a terraplenagem e o calçamento da rua, garantindo que a população tenha mais qualidade de vida”, afirmou o prefeito. Ele também destacou a ação de arborização que vai transformar o visual da área. “Nós estamos fazendo um grande programa de arborização junto com o Governo do Estado e com o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social]. Essas ruas também vão ganhar árvores, cor e mais vida”.

As obras beneficiam diretamente os moradores das duas vias, localizadas próximas ao canal da Cipriano Santos, entregue no dia 18 de maio. Valdiney Gomes, 41, morador da rua Macacauba há 16 anos, comemora o avanço. “Antes a situação aqui era precária. E tô vendo que essa obra contempla até serviço de calçada. Isso é muito bom pra gente e toda mobilidade”.

Viviane Carneiro, dona de casa de 49 anos e também moradora da Macacauba, lembra que os alagamentos eram constantes. “O transtorno aqui na rua era o alagamento, e com essa obra eu sei que vai melhorar e solucionar a situação”, disse.

O Canal Cipriano Santos, que passa pelos bairros do Guamá, Terra Firme, Canudos e Marco, vem recebendo obras de macrodrenagem e infraestrutura por parte do Governo do Pará. Com mais de R$ 112 milhões investidos, o projeto inclui a retificação de 1.114 metros do canal, asfaltamento, redes de abastecimento de água, esgoto e drenagem, além da construção de pontes, passarelas e urbanização viária.

Fonte: Agência Belém/Imagens: Liliane Moreira