Ciclo Romaria leva milhares de ciclistas às ruas de Belém em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré

Belém viveu mais um momento de fé e emoção neste sábado (18) com a Ciclo Romaria, oitava romaria oficial do Círio de Nazaré 2025, que reuniu cerca de 16 mil ciclistas e devotos nas ruas da capital paraense. O evento uniu devoção, esporte e alegria em um percurso de aproximadamente 14 quilômetros, com saída e chegada na Praça Santuário de Nazaré.

Antes da largada, os participantes se reuniram para um momento de oração conduzido por Dom Alberto Taveira, arcebispo emérito de Belém, que abençoou os fiéis e deu início à pedalada em homenagem à padroeira dos paraenses. O trajeto percorreu algumas das principais vias da cidade, como as avenidas Nazaré, José Bonifácio e José Malcher, em um cenário tomado por bicicletas decoradas, cânticos e expressões de fé.

Criada em 2004, a Ciclo Romaria se tornou uma das mais aguardadas do calendário oficial do Círio. Além de simbolizar gratidão e devoção, o evento também promove a prática esportiva e o convívio entre famílias e grupos de pedal. Neste ano, houve premiação especial para a bicicleta mais enfeitada e para os grupos mais animados, reforçando o clima de celebração e união entre os participantes.

A cada edição, a romaria ganha novos adeptos, mostrando que a devoção à Nossa Senhora de Nazaré vai além das tradicionais procissões. A fé também se manifesta sobre duas rodas, em um movimento que transforma as ruas de Belém em um verdadeiro mar de pedaladas, fé e esperança.

Imagem: Rosana Pinto/ DFN