Governo do Pará promove XII Corrida, Caminhada e V Passeio Ciclístico do Servidor com foco em saúde e solidariedade

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), realizou no último sábado (18) a XII Corrida, Caminhada e V Passeio Ciclístico do Servidor, evento tradicional que celebra o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro. A iniciativa reuniu cerca de 2.000 participantes, superando a participação de edições anteriores e reforçando o compromisso do governo com a valorização e o bem-estar dos profissionais.

A concentração ocorreu no Parque Estadual do Utinga, em Belém, e o evento contou com três modalidades. O passeio ciclístico e a corrida tiveram percurso de 8 km, com largadas às 5h30 e 6h, respectivamente, enquanto a caminhada, de 4 km, começou logo após a corrida. A programação foi pensada para atender a diferentes níveis de condicionamento físico, promovendo atividade física e integração entre servidores de diversas áreas.

Além da prática esportiva, o evento teve um forte caráter solidário. Cada participante doou um kit de alimentos não perecíveis, composto por itens como feijão, arroz, macarrão, café, leite e açúcar. Os donativos foram destinados a instituições filantrópicas, reforçando o compromisso social do governo com a população mais vulnerável.

O secretário da Seplad destacou que o evento vai além do aspecto esportivo, funcionando como momento de confraternização e valorização do servidor público, incentivando hábitos saudáveis, integração entre colegas e participação cidadã. Para muitos servidores, participar da corrida, caminhada ou passeio ciclístico representa uma oportunidade de fortalecer vínculos profissionais e sociais, ao mesmo tempo em que contribuem para uma causa solidária.

A iniciativa também marcou um momento de visibilidade e engajamento, mostrando que eventos públicos podem unir saúde, lazer e responsabilidade social, fortalecendo a cultura de valorização do servidor e promovendo impacto positivo na comunidade local.

Imagem: Agência Pará