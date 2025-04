Cidades – Viseu realizou primeira conferência de saúde do trabalhador

Foi realizada na sexta-feira da semana passada, dia 11, no auditório da Sala do Empreendedor, em Viseu, a 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento, organizado pelo Conselho Municipal de Saúde – que atua e contribui de forma eficiente na avaliação e orientação desses serviços prestados no município -, discutiu a importância dos cuidados com a saúde dos profissionais que atendem a população.

As propostas apresentadas durante a conferência vão ajudar o município, que já realiza ações como essas, a cuidar ainda mais dos seus colaboradores para estarem sempre prontos a melhor atender os moradores.

O prefeito Cristiano Vale, que participou da solenidade de abertura ao lado da primeira dama Lígia Vale, ressaltou a importância com a atenção aos trabalhadores que cuidam da saúde dos munícipes. “Estamos sempre atentos e vigilantes quanto à necessidade de cuidar de quem cuida de nós. Esses profissionais precisam do suporte necessário para estarem em condições de desenvolver suas atividades com segurança, saúde e bem-estar”, declarou o gestor.

Dentre as autoridades presentes, estavam os vereadores Fena Oliveira, Sandro Limão, Josué Cawboy, Breno Guedes e Paulo Barros, os secretários municipais Katiane Sarraf, Luciano Falconery, Abudy e Moisés Paixão, o padre Aldo Fernandes, o representante do Sindicato dos Trabalhadores de Aquicultura e Pesca (Sintape) Edilson Mendes e o conferencista Júlio Guimarães, atual secretário de saúde de Santa Luzia do Pará.

