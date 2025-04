A Fundação Cultural do Pará divulga a programação do teatro Waldemar Henrique (Praça da República), o espetáculo de dança “A Magia do Cinema”.

No sábado (19), às 19h, o Teatro Waldemar Henrique apresenta “A Magia do Cinema” do Baluarte Studio de Dança, uma jornada pelos clássicos cinematográficos interpretada por bailarinos.

Serviço:

Teatro Experimental Waldemar Henrique – “A Magia do Cinema”

Data: 19 de abril (sábado)

Hora: 19h

Endereço: Av. Presidente Vargas, 645