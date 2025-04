Príncipe do Nilo narra a jornada épica de Moisés em livre adaptação do Êxodo para o teatro

Uma Produção 100% paraense chega ao Teatro Margarida Schivasappa nos dias 25,26 e 27 de abril

A amizade, irmandade e a rivalidade de Moisés, o profeta e seu irmão Ramsés,o Faraó, e a libertação do povo hebreu ganham vida nos palcos de Belém. Em uma história que atravessa gerações, recontada em livros, filmes, desenhos e novelas, a Attuô Produções traz de volta à cena um espetáculo que promete encantar o público com uma experiência única e emocionante. Com 25 artistas,150 figurinos, efeitos especiais e cenografia simbolista, o espetáculo transporta o espectador para o Egito Antigo.

A Direção geral é de Kleber Dumerval, que também assina a cenografia, odesenho de luz e figurinos, garantindo um visual cheio de significados. Adireção musical é de Giovanna Marçal e coreografias de Bel Lobato e tem comoProdutor Executivo, Lenno Ávila.

“Príncipe do Nilo” reúne talentos locais para contar uma das histórias maisfascinantes da humanidade. A dramaturgia foi adaptada por Dante Monteiro eKleber DüMerval e prometem surpreender, mesclando tradição e inovação emuma narrativa que emociona e inspira.

SERVIÇO:Local: Teatro Margarida Schivasappa

Datas: 25, 26 e 27 de abril

Horário: 19h30

Duração: 2 horas (com intervalo de 10 minutos)

Ingressos R$40 meia e R$80 inteira

Classificação: Livre

Vendas disponíveis em:https://bit.ly/principeingresso

Ou compre seu ingresso fisicamente nas lojas Kings (Pátio Belém e ParqueShopping), Sonho dos Pés (Boulevard, Metrópole, Castanheira e Castanhal) eLivraria Adonai (Castanhal).

*Informações:*

91 99132-8262/91 9 9119-1717Attuô Produções – Arte que transforma, histórias que emocionam!