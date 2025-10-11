sábado, outubro 11, 2025
Círio 2025 Ao vivo: Berlinda segue hoje pelo rio acompanhe ao vivo o Fluvial saindo de Icoaraci

O sábado amanheceu marcado por emoção nas águas da Baía do Guajará: a Romaria Fluvial do Círio de Nazaré já está em curso, com saída confirmada do Trapiche de Icoaraci. A Imagem Peregrina foi embarcada cedo e segue navegando rumo à Estação das Docas, enquanto fiéis acompanham o cortejo por barco ou pelas margens.

Antes disso, no início da manhã, ocorreu a Romaria Rodoviária, que conduziu a berlinda desde Ananindeua até o trapiche em Icoaraci. Esse trajeto terrestre serviu como transição para que a imagem pudesse embarcar para a romaria fluvial no horário previsto.

Como funciona o Fluvial e onde a berlinda está agora

A procissão fluvial começou às 9h da manhã, partindo de Icoaraci.

O percurso estimado é de cerca de 18,5 km, com previsão de chegada na Escadinha da Estação das Docas no início da tarde.

A Imagem Peregrina está sendo transportada pelo navio da Marinha, com um nicho especial, acompanhada de centenas de embarcações de todos os tipos (barcos, rabetas, canoas).

Portanto, agora a berlinda está sobre as águas, atravessando a Baía do Guajará, rumo ao centro de Belém.

Como acompanhar em tempo real

App “KD a Berlinda”  disponível para Android e iOS: mostra a localização oficial da Imagem Peregrina ao longo do trajeto clique aqui: https://kdaberlindamapa.sistemas.pa.gov.br/

Transmissão ao vivo, acompanhe pela Tv Marajoara no canal 50.1 que já anunciou cobertura da romaria fluvial, com vídeo e atualizações minuto a minuto.

Se inscreva no canal:

Se você estiver em Icoaraci ou nas margens da baía, vá aos trapiches ou pontos de embarque próximos para ver a passagem inicial.

Ao longo do percurso fluvial, embarcações menores (se dentro das normas de segurança) podem se aproximar para acompanhar de perto mas atenção: colete salva-vidas é obrigatório.

Na chegada, muitos fiéis se posicionam próximo à Escadinha da Estação das Docas para receber a berlinda com louvores, cantos e cânticos.

Imagem: Redação A Província do Pará

