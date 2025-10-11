Helder apresenta Parque da Cidade a Ricardo Lewandowski e alinha segurança integrada para a COP30

O governador do Pará, Helder Barbalho, recebeu nesta sexta-feira (10) o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para uma visita técnica ao Parque da Cidade, espaço que sediará os debates da COP30 em Belém.

Durante o tour, Lewandowski conheceu as diversas instalações do parque, incluindo quadras esportivas, ginásio poliesportivo, parque aquático, playground infantil e skate park. Além disso, visitou os prédios do Centro de Economia Criativa e do Centro Gastronômico, onde foi possível visualizar as estruturas modulares provisórias já montadas para o evento.

A visita também teve como objetivo alinhar as ações de segurança para a COP30, com foco na integração entre as forças de segurança federal, estadual e municipal. O ministro Lewandowski destacou a importância da colaboração entre as esferas de governo para garantir a segurança e o sucesso do evento.

A COP30 está programada para ocorrer em novembro de 2025, e o Parque da Cidade será um dos principais locais de realização da conferência, simbolizando o compromisso do Pará com a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável.

Imagem: Agência Pará