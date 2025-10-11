sábado, outubro 11, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Helder apresenta Parque da Cidade a Ricardo Lewandowski e alinha segurança integrada para a COP30

O governador do Pará, Helder Barbalho, recebeu nesta sexta-feira (10) o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para uma visita técnica ao Parque da Cidade, espaço que sediará os debates da COP30 em Belém.

Durante o tour, Lewandowski conheceu as diversas instalações do parque, incluindo quadras esportivas, ginásio poliesportivo, parque aquático, playground infantil e skate park. Além disso, visitou os prédios do Centro de Economia Criativa e do Centro Gastronômico, onde foi possível visualizar as estruturas modulares provisórias já montadas para o evento.

A visita também teve como objetivo alinhar as ações de segurança para a COP30, com foco na integração entre as forças de segurança federal, estadual e municipal. O ministro Lewandowski destacou a importância da colaboração entre as esferas de governo para garantir a segurança e o sucesso do evento.

A COP30 está programada para ocorrer em novembro de 2025, e o Parque da Cidade será um dos principais locais de realização da conferência, simbolizando o compromisso do Pará com a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável.

Imagem: Agência Pará

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Círio 2025 Ao vivo: Berlinda segue hoje pelo rio acompanhe ao vivo o Fluvial saindo de Icoaraci
Próximo artigo
Auto do Círio celebra 32 anos com o Circo da Lona Preta e mensagem de inclusão

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,251FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
Recuperação de Credito 320-x-320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315