Círio 2025: veja o que abre e o que fecha em Belém nos próximos dias

Com o Círio de Nazaré 2025 se aproximando, muita gente quer saber o que vai funcionar (e o que vai ser suspenso) na cidade. Para ajudar, listamos abaixo os ajustes no comércio, serviços públicos e transporte que valem durante os próximos dias em Belém — fique atento para programar bem sua rotina.

Comércio, shoppings e centros de compras

– Shoppings da cidade terão horários especiais e algumas lojas poderão abrir em regime reduzido

– Mercados, supermercados e padarias mantêm atendimento, mas podem alterar horários nos dias de maior movimento

– Lojas de rua nos bairros centrais podem ter restrições de fechamento ou logística por conta das procissões

Serviços públicos e repartições

– Órgãos municipais, estaduais e federais poderão fechar em determinados dias ou atender em horário reduzido (ver aviso em cada unidade)

– Unidades de saúde e emergências funcionarão normalmente para garantir atendimento à população

– Coleta de lixo e limpeza urbana podem ter roteiros alterados ou reagendamentos em vias interditadas

Transporte e mobilidade

– Linhas de ônibus terão desvios ou alterações nas rotas que passam perto dos trajetos das procissões

– Algumas vias permanecerão bloqueadas ou com trânsito restrito nos horários das procissões

– Transporte hidroviário para ilhas pode operar com escalas diferentes devido a festa religiosa

Imagem: Manoel Campos