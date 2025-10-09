quinta-feira, outubro 9, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Círio 2025: veja o que abre e o que fecha em Belém nos próximos dias

Com o Círio de Nazaré 2025 se aproximando, muita gente quer saber o que vai funcionar (e o que vai ser suspenso) na cidade. Para ajudar, listamos abaixo os ajustes no comércio, serviços públicos e transporte que valem durante os próximos dias em Belém — fique atento para programar bem sua rotina.

Comércio, shoppings e centros de compras

– Shoppings da cidade terão horários especiais e algumas lojas poderão abrir em regime reduzido

– Mercados, supermercados e padarias mantêm atendimento, mas podem alterar horários nos dias de maior movimento

– Lojas de rua nos bairros centrais podem ter restrições de fechamento ou logística por conta das procissões

Serviços públicos e repartições

– Órgãos municipais, estaduais e federais poderão fechar em determinados dias ou atender em horário reduzido (ver aviso em cada unidade)

– Unidades de saúde e emergências funcionarão normalmente para garantir atendimento à população

– Coleta de lixo e limpeza urbana podem ter roteiros alterados ou reagendamentos em vias interditadas

Transporte e mobilidade

– Linhas de ônibus terão desvios ou alterações nas rotas que passam perto dos trajetos das procissões

– Algumas vias permanecerão bloqueadas ou com trânsito restrito nos horários das procissões

– Transporte hidroviário para ilhas pode operar com escalas diferentes devido a festa religiosa

Imagem: Manoel Campos

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Líder do Hamas anuncia fim da guerra com Israel em acordo mediado por EUA e países árabes
Próximo artigo
Fotógrafo devoto assina imagem oficial do cartaz do Círio após 18 anos registrando a procissão

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,253FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315