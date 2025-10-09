Fotógrafo devoto assina imagem oficial do cartaz do Círio após 18 anos registrando a procissão

Depois de quase duas décadas dedicadas a registrar o Círio de Nazaré, o fotógrafo Osmarino Souza teve sua fé reconhecida: ele assina a fotografia que ilustra o cartaz oficial da festa em 2025.

Osmarino conta que passou a fotografar o Círio a partir de uma espécie de “chamado espiritual”. Em 2006, desempregado, sentiu que precisava vestir seus materiais e ir registrar a procissão. Desde então, manteve a promessa de acompanhar anualmente o evento.

A escolha dele para o cartaz representa uma coroação simbólica desse compromisso. Ele relata que, em 2024, recebeu o convite para assinar a Imagem Peregrina no cartaz oficial. “É muito gratificante, porque é tipo uma coroação da promessa que eu fiz lá no início”, disse.

Para Osmarino, cada edição da festa carrega um desafio fotográfico. Ele prefere registrar imagens “difíceis”, se deslocar, buscar ângulos incomuns como subir em torres ou se movimentar entre o público no intuito de captar a essência da devoção.

Sobre o cartaz desse ano, ele revelou que a fotografia foi feita em 19 de setembro de 2024, em parceria com Cristiano Cantão, responsável pela parte de luz da cena. Ele disse que as noites anteriores ao trabalho foram de ansiedade e expectativa.

Osmarino acredita que sua missão vai além de documentar: “Essa é a minha contribuição de agradecimento e gratidão”, afirmou, reafirmando seu compromisso com a fé e a arte.

Imagem: Reprodução Instagram