Círio Musical 2025 traz atração internacional

O tradicional evento inicia no dia 12 de outubro, na Concha Acústica da Praça Santuário, com abertura de Anjos de Resgate e um show internacional

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) divulgou a programação do Círio Musical 2025, que ocorre durante a quinzena nazarena com shows diários na Concha Acústica, da Praça Santuário, no período de 12 a 25 de outubro, a partir das 20h. Diversas atrações católicas e que já participam do evento há bastante tempo retornarão este ano.

Entre as atrações deste ano estão as bandas já consagradas no cenário musical católico, como Anjos de Resgate e Rosa de Saron. A banda Anjos de Resgate tem mais de 20 anos de estrada, uma dezena de álbuns, incontáveis sucessos, alcançando uma legião de fãs de todas as idades, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. A banda já vendeu mais de um milhão de cópias e conquistou 5 discos de ouro, 2 discos de platina e o primeiro DVD de ouro da história da música católica.

Outro fã clube enorme aqui no Pará é da banda Rosa de Saron, que já faz parte da programação do Círio Musical há várias edições. No repertório do show, canções consagradas como “Monte Inverno”, “Do Alto Da Pedra”, “Sem Você”, “Folhas Do Chão”, “Menos de Um Segundo”, “Meu Abandono”, “Rara Calma”, “Aurora”, “Latitude, Longitude”, “Casino Boulevard” e “Incompletude”.

Outras atrações confirmadas pela Diretoria da Festa de Nazaré são Eliana Ribeiro, Thiago Brado, Ministério Seráfico, Missionário Shalom, Vida e Cruz, Adoração e Vida, Adriana Arydes, Tony Alyson, Padre Cavalcante, Sementes do Verbo, Dunga, Flavio Vitor e a atração internacional Junho Chu.

O encerramento será com o Padre Francisco Cavalcante e Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, no sábado dia 25 de outubro. Este ano as novidades são Dunga, Junho Chu e Flávio Vitor. Dunga, ex- vocalista da Canção Nova, canta os grandes sucessos dos seus mais de 10 álbuns onde conta a história de superação da vida pessoal. O artista faz diversos shows com o padre Marcelo Rossi.

Atração internacional, Junho Chu é cantor, compositor e missionário católico sul-coreano que tem tocado corações ao redor do mundo com sua música e espiritualidade. Ele é conhecido por suas interpretações emocionantes de músicas religiosas, como “Oração da Mãe” e “Terra Seca”, além de colaborações com outros artistas católicos. Junho também utiliza plataformas digitais para compartilhar sua mensagem de fé e esperança, alcançando uma audiência global.

Com 11 anos de carreira, Flávio Vitor, cantor paranaense, vai encantar o público com suas canções atuais e antigas que marcaram a sua trajetória musical. Em sua apresentação, vai recordar as canções do álbum “O Fogo não se apagou”, trazendo sucessos regravados como “Queima de novo”, “Yeshua”, entre outros, além de faixas inéditas, todas de sua autoria.

História

Uma das formas mais bonitas de evangelização e louvor a Deus é através da música. Por isso foi criado o Círio Musical. Uma programação com shows de bandas católicas de todo o país que ocorre durante as noites da quinzena da Festividade de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. As apresentações ocorrem sempre às 20h, na Concha Acústica da Praça Santuário, no bairro de Nazaré.

A programação todos os anos reúne milhares de pessoas, principalmente o público jovem. Na primeira edição do Círio Musical, ocorrida em 2004, a programação durou apenas três dias e contou com a presença de três artistas católicos nacionais. Desde 2006, o evento acontece durante toda a quadra nazarena e leva multidões ao espaço da Praça Santuário.

O Círio Musical 2025 tem patrocínio do Banco da Amazônia e Estácio.

Confira a programação do Círio Musical 2025:

12/10 – Anjos de Resgate

13/10 – Eliana Ribeiro

14/10 – Semente do Verbo e Vida e Cruz

15/10 – Dunga

16/10 – Ministério Seráfico

17/10 – Junho Chu

18/10 – Thiago Brado

19/10 – Flávio Vitor

20/10 – Missionário Shalom

21/10 – Rosa de Saron

22/10 – Adoração e Vida

23/10 – Tony Alysson

24/10 – Adriana Arydes

25/10 – Padre Cavalcante e Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinadores master Banpará, Instituto Cultural Vale e Hydro. Como patrocinadores Alubar, CN Produções, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Econômico Comércio de Alimentos, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Guamá Resíduos, Hospital Porto Dias, ITA Center Park, Magazine Luiza, Pag Bank, Sebrae, Rodrigues Colchões e Tramontina. Como apoiadores master Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados e Jefferson. E mais 93 apoiadores.

Imagem: Ícaro Farias – Ascom Basílica Santuário