Luto no humor paraense: morre o criador de conteúdo Gordinho Maniçoba, aos 38 anos, vítima de infarto em Belém

A cultura e o humor paraense perderam uma de suas figuras mais queridas nesta quarta-feira (11). O criador de conteúdo e humorista conhecido como Gordinho Maniçoba faleceu em sua residência, em Belém, após sofrer um infarto. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao artista, e causou comoção entre amigos, seguidores e admiradores de seu trabalho nas redes sociais.

Com seu carisma contagiante e sotaque marcante, Gordinho Maniçoba se tornou uma personalidade popular na internet por retratar com humor o cotidiano e a cultura da Amazônia, especialmente o modo de viver do povo paraense. Sua irreverência e autenticidade conquistaram milhares de seguidores, que viam em seus vídeos um reflexo carinhoso e bem-humorado das tradições da região.

Nas redes sociais, fãs e amigos lamentaram a perda. “Ele era alegria pura. Conseguiu transformar a nossa vivência em comédia e espalhar a cultura do Pará com leveza e orgulho. Vai deixar saudade”, escreveu um seguidor.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o velório e o sepultamento do artista. Amigos próximos organizam homenagens nas redes sociais e reforçam a importância de manter viva sua memória por meio de seus conteúdos já publicados.

