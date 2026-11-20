Músico paraense divide o palco com o percussionista Ricardo Aquino em programação que reúne ainda rock alternativo, literatura e carimbó

O músico paraense Clei Monteiro é a atração desse sábado, 21, do Conexão Jazz, no espaço Na Figueredo, em Belém. A partir do meio-dia, acompanhado do percussionista Ricardo Aquino, professor e maestro do Conservatório Carlos Gomes, o artista apresenta um repertório que reúne composições próprias e releituras de canções que marcaram sua trajetória musical.

O show terá como destaque músicas de Rabo da Memória, seu primeiro álbum solo, que está em processo de lançamento. Autodidata, violeiro e cantautor, como se define, Clei tem sua produção marcada pela liberdade criativa e pela improvisação rítmica, características que estabelecem um diálogo natural com o jazz.

Criado no bairro da Condor, em Belém, o músico iniciou sua trajetória em 2013, em Florianópolis, com a banda Dona Quimera. Em 2018, mudou-se para Lisboa, onde começou a carreira solo. No repertório deste sábado, além das autorais, estão previstas releituras de artistas como Reginaldo Rossi, Itamar Assumpção, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Mário Lúcio e Cesária Évora.

Esta será a segunda participação de Clei no Conexão Jazz. O artista destaca a importância de iniciativas que ampliam os espaços para a música ao vivo e promovem o encontro entre diferentes estilos. A apresentação terá couvert artístico de R$ 10 e será acompanhada de almoço especial.

OUTRAS PROGRAMAÇÕES DO ESPAÇO:

Sexta-feira (20), 20h, banda gaúcha Bella e o Olmo da Bruxa.

No sábado (21), às 20h, Os Afilhados do Carimbó, em uma noite dedicada à música e à valorização da cultura popular paraense, com entrada a R$ 10.

Por Marta Brasil/Imagem: Divulgação