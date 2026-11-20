O município de Portel, no arquipélago do Marajó, foi o centro das atenções do futebol de base paraense nos dias 14 e 15 de novembro. A cidade recebeu o Grande Quadrangular Regional de Futebol Sub-20, competição que reuniu equipes de quatro municípios e proporcionou aos jovens atletas a oportunidade de mostrar talento, adquirir experiência e ampliar seus horizontes no esporte.

Os jogos foram realizados no Centro de Treinamento São Vicente, localizado no bairro da Portelinha. Participaram do torneio o São Vicente Futebol Clube, de Portel; a tradicional Tuna Luso Brasileira, de Belém; o Tucumã Esporte Clube, de Melgaço; e o Bregafó Esporte Clube, de Breves.

Inicialmente programada para ocorrer em Breves, a competição foi transferida para Portel em razão da programação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré naquele município. A mudança acabou proporcionando à cidade marajoara a oportunidade de receber delegações esportivas e apresentar sua estrutura e potencial para a realização de eventos regionais.

Além da disputa dentro de campo, o quadrangular cumpriu um importante papel de integração entre clubes, dirigentes, treinadores e atletas, fortalecendo o intercâmbio esportivo entre municípios paraenses.

INVESTIMENTO NA JUVENTUDE E NO ESPORTE

O prefeito de Portel, Paulo Ferreira, destacou a importância de incentivar as categorias de base e criar condições para que novos talentos tenham oportunidades de desenvolvimento.

Segundo ele, o trabalho desenvolvido pela administração municipal busca garantir perspectivas para as futuras gerações do futebol portelense.

“A base do futebol tem tido uma atenção especial do nosso governo. Tudo isso é para garantir o futuro do futebol para as próximas gerações. Entendemos que investir na juventude é oferecer oportunidades, incentivar talentos e construir um legado esportivo para o nosso município”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SECELT), Idinor Ferreira, também ressaltou a importância de Portel sediar uma competição envolvendo equipes de outras cidades.

Para o secretário, receber um quadrangular regional representa um marco para o esporte local, especialmente pela oportunidade de os jovens atletas demonstrarem suas habilidades e adquirirem experiência diante de adversários de diferentes realidades.

Tuna destaca potencial dos atletas do Marajó

A participação da Tuna Luso Brasileira também proporcionou uma avaliação positiva sobre o potencial esportivo existente no interior do Pará.

O diretor da Tuna, Vinícius Pacheco, destacou a experiência de conhecer de perto o trabalho realizado em Portel e demonstrou entusiasmo com as possibilidades de descoberta de novos talentos na região.

Ele observou que, muitas vezes, a realidade do futebol desenvolvido no interior não é acompanhada com a mesma proximidade pelos clubes da capital. Apesar de reconhecer que a estrutura esportiva local ainda está em construção, ressaltou a disposição dos gestores em ampliar os investimentos no setor.

Vinícius também manifestou interesse em retornar ao município e ao Marajó para observar atletas que possam futuramente integrar projetos de formação da Tuna.

EXPERIÊNCIA E TRADIÇÃO NA FORMAÇÃO DE ATLETAS

Um dos momentos especiais do quadrangular foi o reencontro do experiente treinador Carlos Lucena com a Tuna Luso Brasileira, clube que faz parte de sua trajetória no futebol paraense.

Atualmente à frente da equipe Sub-20 do São Vicente Futebol Clube, Lucena destacou a satisfação de reencontrar antigos companheiros e amigos construídos ao longo de sua carreira.

O treinador também avaliou positivamente o desempenho da equipe portelense, ressaltando o equilíbrio das partidas e a competitividade demonstrada pelos jovens jogadores.

Ao comentar o trabalho desenvolvido na formação dos atletas, reconheceu a importância do apoio dos dirigentes, jogadores e torcedores, que acreditam no projeto esportivo do clube.

O São Vicente terminou a competição como vice-campeão. Para Lucena, o resultado também representa o reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado nas categorias de base, especialmente diante de adversários tradicionais e de outras cidades.

CAMINHO DO FORTALECIMENTO ESPORTIVO

A realização do quadrangular reforça a possibilidade de Portel ampliar sua participação no calendário esportivo regional, utilizando o futebol como instrumento de inclusão, integração social e valorização da juventude.

A presença de equipes de Belém, Melgaço e Breves também demonstrou que o futebol de base pode funcionar como uma ponte entre municípios, criando oportunidades para que jovens atletas sejam observados e tenham acesso a novos caminhos dentro do esporte.

Com organização da SECELT, sob a coordenação do secretário Idinor Ferreira, e apoio da administração municipal do prefeito Paulo Ferreira, o evento deixou como saldo não apenas a disputa esportiva, mas também a perspectiva de novas iniciativas para fortalecer o futebol no Marajó.

Fonte: Texto: Secelt/Portel/Imagens: Ray Nonato