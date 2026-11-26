Registro descontraído foi divulgado na quarta-feira (25) e contrasta com repercussão negativa da última atuação do camisa 10 pelo Santos.

Em meio à repercussão negativa após a última atuação do Santos, Neymar surgiu em clima leve e descontraído ao lado da esposa, Bruna Biancardi. Na quarta-feira (25), a influenciadora compartilhou nas redes sociais um vídeo em que o casal entra na onda de uma trend musical, cantando e dançando grandes sucessos da dupla Sandy & Junior.

No desafio intitulado “quantas músicas você sabe de Sandy & Junior”, os dois precisaram acompanhar de memória uma sequência de hits marcados na música pop brasileira, incluindo “Não Dá pra Não Pensar”, “Vâmo Pulá!”, “Dig-Dig-Joy”, “Imortal”, “Inesquecível”, “Quando Você Passa (Turu Turu)” e “Desperdiçou”.

Oportunidade em meio ao retorno da dupla e às críticas em campo

A brincadeira do casal coincide com uma semana especial para os admiradores dos irmãos, que anunciaram recentemente uma nova série de apresentações para julho de 2027 (dias 1º, 3, 9, 11, 23 e 25), no Nubank Parque, em São Paulo.

Por outro lado, o registro bem-humorado contrasta com o momento turbulento vivido pelo camisa 10 nos gramados. Na última segunda-feira (23), o Santos perdeu por 2 a 0 para o Grêmio, resultado que gerou forte cobrança da torcida sobre o desempenho e a postura do atacante em campo episódio que também desencadeou discussões nas redes sociais.

Momento em família

Fora das quatro linhas, Neymar e Bruna Biancardi vivem a expectativa pela chegada de Mariah, terceira filha do casal. Juntos, eles já são pais de Mavie, de 3 anos, e Mel, de 1. Além das meninas, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 15 anos (fruto da relação com Carol Dantas), e de Helena, de 2 (de seu relacionamento com Amanda Kimberlly).