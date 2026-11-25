Vinte e cinco municípios paraenses já foram contemplados pela ação do Ministério da Saúde. Desta vez, Cametá recebe os serviços especializados

O Ministério da Saúde começou o atendimento especializado em saúde da mulher para diagnóstico precoce de cânceres de mama e do colo do útero em mais um município do Pará por meio das carretas de saúde do Agora Tem Especialistas. O programa foi criado para descentralizar exames, consultas e cirurgias, e ampliar a oferta desses procedimentos para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Estruturada com equipamentos, insumos e equipe multiprofissional especializada, a unidade móvel chega a Cametá (PA) com oferta de serviços de mamografia, ultrassonografia, biópsia para diagnóstico de câncer de mama e do colo do útero; além de consultas com especialistas.

O atendimento é exclusivo para pacientes pré-agendados e encaminhados para a unidade móvel pela secretaria municipal de saúde. Para solicitar o encaminhamento aos serviços prestados pelas carretas, quem já aguarda na fila do SUS deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

O início dos atendimentos foi acompanhado pelo superintendente do Ministério da Saúde no Pará, Delcimar Viana. “A carreta ampliará o acesso das mulheres paraenses a consultas e exames especializados pelo SUS não só em Cametá, mas também para os municípios de Baião, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba e Oeiras do Pará. É o SUS chegando mais perto de quem precisa, fortalecendo a regionalização da assistência e levando atendimento especializado para o interior do Pará”, destacou.

MAIS SAÚDE NO PARÁ

As carretas do programa Agora Tem Especialistas já passaram por 25 municípios paraenses, funcionando como pontos de atendimento para a população dessas localidades e de regiões vizinhas. Com a oferta de serviços especializados em exames de imagem, saúde da mulher e oftalmologia, as unidades móveis já atenderam 18,5 mil pessoas e realizaram 49,7 mil procedimentos no Estado.

Atendimento com especialistas onde a população está

Em operação desde outubro de 2025, as carretas do Ministério da Saúde integram um plano nacional abrangente do Governo do Brasil para reduzir o tempo de espera por especialistas no SUS. As unidades móveis já atenderam mais de 625,7 mil pessoas de 4,8 mil municípios de todo o país, com mais de 1,5 milhão de procedimentos realizados em todos os estados.

O programa Agora Tem Especialistas atua de forma combinada a outras frentes, como mutirões aos fins de semana, contratação de médicos especialistas, reativação de leitos públicos ociosos e ampliação de parcerias com hospitais filantrópicos e privados credenciados.

Por Anne Ribeiro/MS