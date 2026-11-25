Equipe venceu o Barcelona nas cobranças de pênaltis, por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal

O Real Madrid é bicampeão da categoria Novos do Campeonato de Futebol do CAIXAPARÁ. A equipe garantiu o título ao superar o Barcelona nas cobranças de pênaltis, por 4 a 3, depois de um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. A decisão foi realizada no último final de semana, no campo da sede campestre do clube bancário, diante de um excelente público.

A partida reuniu atletas, dirigentes, familiares e torcedores, que compareceram para acompanhar a disputa e incentivar os finalistas. O equilíbrio dentro de campo marcou o confronto, que precisou ser decidido nas penalidades máximas, com o Real Madrid demonstrando eficiência para assegurar mais uma conquista na competição.

Após o encerramento da decisão, foi realizada a cerimônia de premiação, comandada pelo presidente do CAIXAPARÁ, Alberto Henrique, com o apoio do diretor de Esportes, Carlos Sérgio.

Antes da entrega dos troféus e medalhas, o presidente fez questão de parabenizar os jogadores, dirigentes e integrantes da comissão técnica do Real Madrid pela conquista, destacando o desempenho da equipe ao longo do campeonato e o mérito de alcançar o bicampeonato.

A organização da competição também recebeu elogios dos representantes das equipes participantes. O trabalho desenvolvido pelo diretor de Esportes, Carlos Sérgio, contou com o respaldo da presidência e do vice-presidente financeiro, Fernando Guerreiro, ambos incentivadores do futebol e das demais modalidades esportivas promovidas pelo clube.

MAIS UMA DECISÃO NO SÁBADO

A programação esportiva do CAIXAPARÁ continua neste sábado, a partir das 9h, com outra decisão aguardada pelos associados e amantes do futebol. Desta vez, estarão em campo Bayer Monique e Barcelona, pela categoria Masters.

De acordo com o diretor de Esportes, Carlos Sérgio, a partida terá arbitragem de integrantes do quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF), atendendo a uma solicitação dos dirigentes das duas equipes finalistas.

Caso haja empate nos 80 minutos regulamentares, o campeão será conhecido nas cobranças de pênaltis.

A expectativa é de mais uma boa presença de público na sede campestre, dando continuidade ao clima de confraternização e valorização do esporte que marca as competições organizadas pelo CAIXAPARÁ.

Por Nonato Batista/Imagens: Divulgação