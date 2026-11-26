Formação une teoria e prática, valoriza os saberes das comunidades rurais e incentiva a conservação da floresta amazônica

Estudantes da 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual São Matheus, localizada na zona rural de Portel, no Marajó, participaram de uma formação sobre Manejo de Açaizais Nativos de Mínimo Impacto. A atividade, realizada na última semana, integrou conhecimentos teóricos e práticas de campo, aproximando o conteúdo trabalhado em sala de aula da realidade das comunidades rurais.

A capacitação orientou os estudantes sobre técnicas de manejo sustentável dos açaizais, conservação da biodiversidade, valorização das espécies florestais e uso responsável dos recursos naturais. A proposta também busca fortalecer o protagonismo da juventude do campo, incentivando a aplicação dos conhecimentos na comunidade e no ambiente familiar.

O diretor da escola, Francisco Ângelo de Oliveira, explicou que a iniciativa surgiu da necessidade de fortalecer a organização pedagógica e integrar a agroecologia às atividades da Educação do Campo.

“O projeto une a teoria à prática para qualificar o trabalho pedagógico e proporcionar aos estudantes experiências que poderão ser aplicadas em suas comunidades e famílias. O manejo do açaí faz parte da realidade local, e a formação com um profissional especializado permite ampliar esse aprendizado”, disse.

A formação foi ministrada pelo técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), Milton Costa, que destacou a importância de iniciativas que aproximam a educação da realidade dos estudantes.

“Essa é uma geração que vive no campo e pode levar para sua comunidade e sua família o conhecimento adquirido na escola. O manejo adequado permite aumentar a produtividade, conservar a diversidade da floresta e aproveitar os recursos naturais de forma responsável. É uma oportunidade para os jovens conhecerem práticas que contribuem tanto para a preservação ambiental quanto para a economia local”, falou o Milton Costa.

A ação também contou com a parceria da Diretoria Regional de Ensino (DRE) de Breves e da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Fonte e imagens: EESM Portel