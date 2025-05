Clube do Remo vende o Vila Nova e assume a liderança da Série B no Mangueirão

O Clube do Remo venceu o Vila Nova, de Goiás que, até então, era o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. Foram 2 a 0, isso porque um gol, de impedimento do Leão, foi anulado pela arbitragem. Os gols foram assinados por Marcelinho e Régis.

O jogo, que valeu pela 7ª Rodada da competição, aconteceu no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, na noite desta quarta-feira, 14

Com o resultado, o Remo, filho do triunfo e da glória, assume a vice-liderança do Brasileirão Série B com 15 pontos cravados. Domingo, 18, a equipe paraense encara o Atlético Goianiense, na condição de time grande na competição. O jogo começa às 16h no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Pedro Rocha, o artilheiro remista, perdeu dois gols de cara com o goleiro do Vila Nova, e Marcelo Rangel fez boas defesas, embarreirando a equipe visitante.

O JOGO

Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o Leão entrou no gramado disposto a manter a invencibilidade, e conseguiu, haja vista que os azulinos estavam muito à vontade no Mangueirão, dominaram os dois tempos, fizeram boas jogadas e controlaram todos os lances do Vila Nova que pouco levou perigo à trave de Marcelo Rangel.

Em sete jogos, o Remo tem quatro vitórias e três empates.

No final, em noite de pouca chuva no Mangueirão lotado de torcedores azulinos que estão cada vez mais embalando a equipe, resultado de 2 a 0 e festa no Estádio Olímpico do Pará.

Por Roberto Barbosa/A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo