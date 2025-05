Papão da Curuzu vacila e empata com o América-MG, na casa do adversário

Um empate com sabor de derrota. Foi assim o embate entre Paysandu e América de Minas Gerais na noite desta quarta-feira, 14. O Lobo vencia por 2 a 0. Parecia que a equipe do Pará conseguiria sua primeira vitória na Série B do Campeonto Brasileiro de Futebol Profissional, mas acabou chamando o adversário para sua área, talvez pensando que a equipe estivesse demais enfraquecida. Ledo engano! Em menos de cinco minutos, o Coelho empatou em 2 a 2 no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Os gols do Bicola foram assinalados por Rossi e Jorge Benítez. Júlio César e William Bigode descontaram para o América. Em sete rodadas, o Papão da Curuzu tem apenas três pontos, agora brigando para não ser rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro.

Tirava, assim, do Lobo, a chance de ficar a apenas uma vitória para deixar a maldita zona de rebaixamento.

Ninguém sabe o que acontece com o Papão da Curuzu, o maior campeão do Pará, pentacampeão da Copa Verde, vice-campeão paraense de futebol 2025. O time ficou recuado nos minutos finais e isso resultou no empate.

O Lobo estava bem, jogava legal e tinha tudo para sair com a vitória. O torcedor paraense do Bicola já comemorava os três pontos que seriam faturados. O adversário estava atordoado, perdia dentro de casa.

Ao recuar a equipe, o Paysandu abriu espaço e o América-MG fez dois gols com bola parada na grande área. Resultado final: Papão 2X2 América-MG.

Por Nazaré Sarmento/Ronabar/Edição: Roberto Barbosa/Imagens: Matheus Tuna/Agência Paysandu