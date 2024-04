Com apoio da Prefeitura, segunda etapa do Rock no Quadrado foi sucesso de público

O projeto Rock no Quadrado realizou na noite de anteontem, domingo, 07, a segunda etapa de apresentações. Foram cinco bandas que agitaram os amantes do rock na Praça do Sol, no bairro São Francisco, na Zona Sul da cidade.

Diskartch, Luna Green, Manos, Opiun e The Fallen foram as bandas da vez. A acessibilidade à cultura e à música em vários lugares do município foi avaliada positivamente pelo professor e músico Alexandre Escher.

“Acho maravilhoso o acesso à cultura, em especial a música chegando em outras áreas de Santarém. Nós, como músicos e cidadãos, sempre queríamos isso e agora se torna real. Nesta noite é aqui no bairro São Francisco e fomos informados que outros bairros receberão esse evento do rock. Parabéns à Secretaria Municipal de cultura em apoiar o evento”.

Adson Tertulino, secretário municipal de Cultura, afirmou que o projeto Rock no Quadrado já é um grande sucesso entre o público.

“Trazer o projeto para outras áreas da cidade atende, também, um pedido especial do nosso prefeito Nélio Aguiar, que entende que os projetos culturais devem se expandir para todas as áreas da cidade”.

Daniel Pimenta, organizador do projeto, ressalta a satisfação do público.

“Numa noite de domingo, ver os moradores saindo de suas casas para prestigiar o som das bandas é algo que não tem preço. O rock é isso, é democrático. Cada pessoa tem um pouco de rock dentro de si, seja a criança ou o adulto”.

PRÓXIMAS ETAPAS

As próximas etapas serão realizadas na Praça Olavo Bilac, no bairro Santarenzinho e na Vila Arigó, no bairro da Prainha. Sempre no primeiro domingo do mês.

Imagens: Agência Santarém