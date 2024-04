Inscrições para o Arte em Cores entram na reta final em Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado

O projeto Arte em Cores chega em sua 4ª edição e vai selecionar 50 artistas visuais para a produção de pinturas murais em cidades do Pará e do Maranhão. Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de abril, pelo formulário no link linktr.ee/arteemcoresmove e na bio do perfil instagram.com/arteemcoresmove. A iniciativa conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.

No Pará, serão selecionados 25 artistas visuais. Eles devem ser residentes das seguintes cidades: Água Azul do Norte, Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, Ourilândia do Norte, Parauapebas e Tucumã. A partir da utilização de técnicas mistas de pintura, com ênfase no graffiti, cada participante produzirá um painel em espaço público.

Serão 25 obras individuais no Pará e 25 obras individuais no Maranhão. Além de valorizar o talento único de cada artista, o Arte em Cores também incentiva a criação em equipe e realizará dois painéis coletivos: um em Canaã dos Carajás, no Pará, e o outro em Bacabeira, no Maranhão. Ao todo, serão 52 obras transformando as paisagens paraenses e maranhenses.

Antes da etapa “mão na massa”, os artistas visuais selecionados terão acesso a um conjunto de videoaulas sobre técnicas e linguagens artísticas e a uma monitoria remota. Para a produção dos painéis, serão destinadas premiações e ajudas de custo. Ao final do projeto, fotografias das obras produzidas serão expostas na Galeria Virtual do Arte em Cores, ampliando a visibilidade dos trabalhos e de seus respectivos autores para diversos públicos.

“Além dos espaços urbanos ganharem novas perspectivas, os artistas passam a ser mais conhecidos e valorizados em suas cidades e regiões. Isso gera emprego e renda. As obras produzidas em espaços públicos e também exibidas na Galeria Virtual fortalecem contatos e geram convites para que os artistas produzam novos trabalhos. O resultado final do Arte em Cores acaba sendo muito maior do que somente a produção artística. O projeto tem reflexos em vários outros aspectos ao longo do tempo”, afirma André Amparo, coordenador do Arte em Cores.

SOBRE O ARTE EM CORES

Desde 2020, o Arte em Cores dedica-se a conectar pessoas e visibilizar o talento e a criatividade de artistas visuais do Pará e do Maranhão, bem como promover ações de capacitação e estimular a economia criativa. Ao longo de três edições, 175 artistas foram beneficiados e, além dos trabalhos individuais realizados em diversas cidades de ambos os estados, 7 grandes murais coletivos já foram produzidos em Belém (PA), Marabá (PA), Parauapebas (PA), Açailândia (MA), Alto Alegre do Pindaré (MA) e Buriticupu (MA). A Galeria Virtual do Arte em Cores reúne fotografias de todas as obras já realizadas, em uma exposição online que amplia o acesso à produção artística.

Em 2024, o projeto chega à sua quarta edição, dando continuidade ao histórico de sucesso na valorização da arte urbana. O Arte em Cores é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, apoio do Centro Cultural Tatajuba e realizado pelo Ateliê 22 e Ministério da Cultura – Governo Federal.

SERVIÇO

Arte em Cores 4ª edição – Pará e Maranhão

Inscrições: até 13 de abril de 2024, via formulário linktr.ee/arteemcoresmove Informações pelo whatsapp: (99) 99167-1734

Acesse o site e redes sociais do projeto: arteemcores.art.br; instagram.com/arteemcoresmove; facebook.com/arteemcoresmove Imagem: Divulgação