Com apoio do Governo do Pará, atletas paraenses conquistam medalhas para o estado

Com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), atletas paraenses conquistaram medalhas no Campeonato Pan de Jiu-Jitsu 2024, organizado pela “International Brazilian Jiu-Jitsu Federation” (IBJJF). O evento aconteceu foi realizado em 21 de março, em Kissimmee, nos Estados Unidos.

O Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, destacou a importância do apoio do Governo do Pará nas viagens dos atletas, para que eles tenham a oportunidade de competir. “É muito gratificante ver os nossos atletas paraenses apoiados pelo Governo do Estado, sendo destaque no cenário internacional do esporte, pois demonstra o quanto é importante esse incentivo para que esses atletas conquistem o sonho de trazer a medalha para o Estado do Pará”, disse o titular da pasta.

A atleta Vitória Gabriella Nogueira dos Reis, conquistou um título inédito para o Estado, com duas medalhas de ouro, nas categorias médio feminino, faixa marrom e absoluto. “A maioria dos atletas profissionais têm gastos exorbitantes com os treinamentos diários e, às vezes, o que nos impede de ser campeões são os custos altíssimos, pois o nosso Estado é um celeiro de lutadores fora da curva!”, disse o mestre Alexandre Castro, que também recebe apoio da Seel. “Apoios como esses são de suma importância, nos dá a oportunidade que temos para mostrar o nosso trabalho. Apoios bem direcionados como esse transformam e salvam vidas”, complementa.

Vitória faz parte de um projeto social, realizado na academia Castro Team, liderado pelo mestre Alexandre Castro. “A grande maioria dos nossos campeões são de baixa renda. Apoios como esse nos impulsionaram até aqui, e nos permitem trazer esse ouro duplo para o Pará”, concluiu o mestre.

Outro destaque foi Ricardo Filho (conhecido como Zito), de 15 anos. O jovem medalhista que ao longo da carreira como atleta, já conquistou mais de 200 medalhas, desta vez trouxe para o estado do Pará a medalha de prata que ganhou ao disputar na categoria meio pesado juvenil. “O apoio da Seel é fundamental, se não tivéssemos não teríamos como viajar, sendo primordial, e também porque além de incentivar mantém o atleta dentro da escola, quando ele está focado em competições não tá por aí, pelas ruas”, disse o mestre e pai do atleta, Ricardo Gomes.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação