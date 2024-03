Os riscos do Ozempic, remédio de diabetes usado para emagrecer

O Ozempic se popularizou com rapidez, tanto entre famosos e anônimos, por causa de seus efeitos de emagrecimentos super rápidos. O medicamento não foi criado para fins estéticos, mas sim para tratar a diabetes tipo 2. No entanto, um de seus efeitos colaterais é a perda de peso e, por isso, tem sido usado, sem indicação médica, por pessoas que desejam emagrecer.

O uso do fármaco levanta dúvidas quanto sua segurança. Muitos especialistas defendem que a semaglutida, a substância presente no Ozempic, é segura para fins estéticos. Como argumento, eles explicam que nos Estados Unidos e no Brasil o componente é aprovado para ser usado em processos de emagrecimento. Um dos efeitos da semaglutida no organismo é a sensação de saciedade, o que ajuda na perda de peso.

O Ozempic não é o único remédio que possui semaglutida. Existem outros e, o que os diferencia, é a caneta – a estrutura que guarda o remédio e é usada para aplicá-lo como se fosse uma injeção.

Apesar disso, o Ozempic pode, sim, trazer risco à saúde, por continua sendo um fármaco. Qualquer remédio usado de forma indiscriminada por apresentar efeitos colaterais prejudiciais a saúde humana. Entre os principais riscos estão diarreia, enjoos, vômitos, dor de cabeça, dificuldade para respirar, desidratação e pedra na vesícula.

Sendo assim, a forma saudável de emagrecer é iniciar este processo junto ao médico e a um nutricionista, que vão avaliar o organismo do paciente, as necessidades, ajudar em uma reeducação alimentar e, se precisar, prescrever um medicamento.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / YouTube / BBC News Brasil