domingo, setembro 28, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Com golaço de Ademir, Bahia bate Palmeiras pelo Brasileirão

Time de Rogério Ceni segue no G6, enquanto o Verdão perdeu a chance de virar líder

Da CNN

O Bahia conseguiu um importante triunfo na tarde deste domingo (28) ao bater o Palmeiras, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0 na Arena Fonte Nova.

O único gol do duelo foi marcado por Ademir, que anotou uma pintura aos 33 minutos da segunda etapa.

Com o resultado, o time de Rogério Ceni chegou aos 40 pontos e vai terminar a rodada na sexta posição do Brasileirão.

Por outro lado, o Palmeiras estacionou na terceira colocação, com 49 pontos, desperdiçou a chance de assumir a liderança provisória do torneio e pode ver o Flamengo se distanciar ainda mais.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de um bom nível na Arena Fonte Nova, com as duas equipes criando boas chances e saindo para o ataque em busca do gol.

O Verdão foi quem criou primeiro, quando Felipe Anderson acertou um lindo chute e viu Ronaldo defender. O time de Abel Ferreira continuou em cima, pressionando em uma blitz inicial, mas pouco criou.

O Bahia conseguiu chegar ao ataque com Willian José, que finalizou cruzado e viu Weverton defender. Logo depois, foi a ver de Kayky obrigar o goleiro palmeirense a fazer boa defesa.

Durante a primeira etapa, Abel Ferreira foi obrigado a realizar duas substituições por lesões: Lucas Evangelista e Piquerez deixaram o campo, com Aníbal Moreno e Jefté entrando em suas respectivas vagas.

Apesar de boas chances e do alto nível, o duelo foi para o intervalo em 0 a 0.

A segunda etapa seguiu no mesmo ritmo. O Bahia perdeu chance depois de Kayky furar na pequena área, enquanto Andreas Pereira cobrou falta por cima do gol.

A partida ficou mais pegada, com ambas as equipes cometendo faltas e recebendo amarelos. Em um intervalo de 15 minutos, Gilberto, Gabriel Xavier e Rodrigo Nestor, do Bahia, e Flaco López, do Palmeiras, foram advertidos.

Aos 33 minutos, o primero gol da partida saiu. Em rápido contra-ataque puxado pelo goleiro Ronaldo, Ademir recebeu na ponta direita, cortou o zagueiro e bateu forte, sem chances Weverton para abrir o placar com um golaço.

O Bahia controlou bem a partida, pouco sofreu após abrir o placar e garantiu o importante triunfo.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a jogar no meio de semana, em compromissos pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Estádio Nilton Santos, o Bahia visita o Botafogo. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na quarta (1).

No mesmo dia, mas às 19h, o Palmeiras recebe o Vasco, no Allianz Parque.

 Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Presidente do Santos abre o jogo e projeta retorno de Neymar
Próximo artigo
Na estreia de Zubeldía, Fluminense vence o Botafogo e encerra jejum

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,269FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315