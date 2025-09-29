Com golaço de Ademir, Bahia bate Palmeiras pelo Brasileirão

Time de Rogério Ceni segue no G6, enquanto o Verdão perdeu a chance de virar líder
O Bahia conseguiu um importante triunfo na tarde deste domingo (28) ao bater o Palmeiras, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0 na Arena Fonte Nova.
O único gol do duelo foi marcado por Ademir, que anotou uma pintura aos 33 minutos da segunda etapa.
Com o resultado, o time de Rogério Ceni chegou aos 40 pontos e vai terminar a rodada na sexta posição do Brasileirão.
Por outro lado, o Palmeiras estacionou na terceira colocação, com 49 pontos, desperdiçou a chance de assumir a liderança provisória do torneio e pode ver o Flamengo se distanciar ainda mais.
Como foi o jogo
O primeiro tempo foi de um bom nível na Arena Fonte Nova, com as duas equipes criando boas chances e saindo para o ataque em busca do gol.
O Verdão foi quem criou primeiro, quando Felipe Anderson acertou um lindo chute e viu Ronaldo defender. O time de Abel Ferreira continuou em cima, pressionando em uma blitz inicial, mas pouco criou.
O Bahia conseguiu chegar ao ataque com Willian José, que finalizou cruzado e viu Weverton defender. Logo depois, foi a ver de Kayky obrigar o goleiro palmeirense a fazer boa defesa.
Durante a primeira etapa, Abel Ferreira foi obrigado a realizar duas substituições por lesões: Lucas Evangelista e Piquerez deixaram o campo, com Aníbal Moreno e Jefté entrando em suas respectivas vagas.
Apesar de boas chances e do alto nível, o duelo foi para o intervalo em 0 a 0.
A segunda etapa seguiu no mesmo ritmo. O Bahia perdeu chance depois de Kayky furar na pequena área, enquanto Andreas Pereira cobrou falta por cima do gol.
A partida ficou mais pegada, com ambas as equipes cometendo faltas e recebendo amarelos. Em um intervalo de 15 minutos, Gilberto, Gabriel Xavier e Rodrigo Nestor, do Bahia, e Flaco López, do Palmeiras, foram advertidos.
Aos 33 minutos, o primero gol da partida saiu. Em rápido contra-ataque puxado pelo goleiro Ronaldo, Ademir recebeu na ponta direita, cortou o zagueiro e bateu forte, sem chances Weverton para abrir o placar com um golaço.
O Bahia controlou bem a partida, pouco sofreu após abrir o placar e garantiu o importante triunfo.
Próximos jogos
As duas equipes voltam a jogar no meio de semana, em compromissos pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
No Estádio Nilton Santos, o Bahia visita o Botafogo. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na quarta (1).
No mesmo dia, mas às 19h, o Palmeiras recebe o Vasco, no Allianz Parque.
Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia