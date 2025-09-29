Na estreia de Zubeldía, Fluminense vence o Botafogo e encerra jejum

Cano e Lima garantem vitória do Tricolor sobre o Glorioso pelo Campeonato Brasileiro

Matheus Dantas, da Itatiaia

Na estreia de Luís Zubeldía, o Fluminense contou com Germán Cano para vencer o Botafogo por 2 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O argentino abriu o placar no clássico, e Lima definiu a vitória nos minutos finais em jogo da 25ª rodada da Série A do Brasileirão.

O retorno de Cano ao time titular foi uma das mudanças do novo treinador do Fluminense, que substituiu Renato Gaúcho. Everaldo vinha atuando como camisa 9.

O Tricolor encerrou uma série de oito vitórias consecutivas do Glorioso no Clássico Vovô. O Fluminense não vencia o rival desde 2022. Os dois cariocas estão na briga pelo G6.

Com o resultado, o Fluminense chega a 34 pontos e é o atual oitavo colocado. O Botafogo, com 40, segue em quinto lugar.

Os times voltam a campo na quarta (1º) pela 26ª rodada. O Tricolor visita o Sport na Ilha do Retiro, em Recife. No Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Glorioso recebe o Bahia.

Botafogo chega com laterais

Com uma série de desfalques, Davide Ancelotti montou um Botafogo com liberdade para os laterais. Foram nos avanços de Cuiabano e Vitinho que o time criou os melhores lances, mas os concluiu mal. Chris Ramos, aos 6, e Savarino, aos 36, perderam chances.

Aos 15, Newton acertou uma bomba no travessão de Fábio, que só torceu no lance.

Cano abre o placar

Na estreia de Zubeldia, Cano voltou a ser o titular do Fluminense. E o camisa 14 balançou a rede na primeira oportunidade que teve. Após boa troca de passes entre Hércules, Renê e Acosta, o argentino aproveitou o vacilo de Vitinho e cabeceou: 1 a 0 aos 33 minutos!

Em vantagem, o Fluminense cresceu na partida. Um princípio de confusão, com empurrões e cartões para Santi e Acosta, esquentou o clássico antes do intervalo.

Ritmo cai no segundo tempo

Léo Linck fez uma defesaça logo aos quatro minutos da etapa final, evitando o go de Serna. O clássico, então, perdeu o ritmo. O Botafogo não demonstrava qualquer reação, e Ancelotti foi o primeiro a mexer: Artur, Arthur Cabral e Matheus Martins entraram aos 18.

Zubeldía mudou no Fluminense em seguida: aplaudido, Cano foi substituído por Everaldo, vaiado pela torcida do Fluminense. Guga também entrou no lugar de Samuel Xavier.

Quando o técnico estreante chamou Soteldo para entrar, novas vaias dos tricolores.

Lima garante vitória tricolor!

O clássico seguiu morno até os 43 minutos. Martinelli deu ótimo passe para Lima, que tirou a marcação de Marlon Freitas e finalizou no cantinho: 2 a 0 e vitória do Fluminense!

FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.