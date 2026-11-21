Seleção Brasileira derrotou a Irlanda por 2 a 1 na primeira rodada do grupo I

Jon Cruz, da CNN Brasil

A Seleção começou com vitória sua caminhada na Copa do Mundo Sub-17.

Neste sábado (21), em Doha, no Catar, o Brasil derrotou a Irlanda por 2 a 1 pela primeira rodada do grupo I.

Rodrigo Jr. fez o primeiro gol brasileiro no jogo. Os irlandeses chegaram a empatar com Sheridan, mas Eduardo Conceição, com um golaço de fora da área, garantiu os três pontos da Seleção.

Como foi o jogo

O jogo foi truncado, com a Irlanda recuada desde o início da partida, dificultando os ataques brasileiros. Mas aos 29 minutos, o lateral-esquerdo Richard Wendel driblou a marcação e cruzou na cabeça de Rodrigo Jr., que fez o primeiro gol do Brasil.Play Video

No fim do primeiro tempo, em um dos poucos ataques irlandeses, Sheridan aproveitou passe de Murphy e empatou.

Quando a Seleção Brasileira se via em dificuldades na partida, o talento de Eduardo Conceição apareceu. Aos 25 minutos do segundo tempo, a revelação do Palmeiras cortou para a perna direita e acertou um lindo chute no ângulo do goleiro da Irlanda para garantir a vitória por 2 a 1.

Próxima partida

Agora, o Brasil entra em campo novamente na próxima terça-feira (24), às 12h (de Brasília), contra a Tanzânia. O jogo é válido pela 2ª rodada do grupo I.

A Seleção está em busca do quinto título da Copa do Mundo Sub-17.

Foto: Divulgação/ X / @fifaworldcup_pt