Encontro será realizado no dia 25 de novembro, no Tênis Clube do Pará, com a consultora Samantha Freitas, e é destinado a dirigentes, gestores e profissionais de clubes filiados.

O fortalecimento da gestão e a preparação dos clubes sociais para os desafios do futuro estarão no centro de uma palestra promovida pelo SINDICLUBES Pará, no próximo dia 25 de novembro de 2026, às 20h, no Tênis Clube do Pará, em Belém. O encontro terá como tema Planejamento Estratégico e será conduzido pela consultora Samantha Freitas.

A iniciativa é direcionada a dirigentes, gestores e profissionais dos clubes filiados à entidade e pretende proporcionar um momento de aprendizado, troca de experiências e reflexão sobre ferramentas e estratégias capazes de contribuir para o desenvolvimento institucional dessas organizações.

Com experiência nas áreas de Governança, Cultura Organizacional, Liderança, Controladoria e Advisory, Samantha Freitas deverá abordar questões relacionadas aos desafios da administração contemporânea, destacando a importância do planejamento para aprimorar processos, modernizar a gestão e garantir a sustentabilidade dos clubes.

A programação também representa uma oportunidade para que os participantes discutam caminhos para fortalecer suas instituições, aperfeiçoar práticas administrativas e construir estratégias alinhadas às novas demandas do setor clubístico.

Para o SINDICLUBES Pará, investir na qualificação de dirigentes e profissionais é uma iniciativa importante para ampliar a capacidade de gestão dos clubes sociais e esportivos, instituições que desempenham papel relevante na convivência comunitária, no esporte, no lazer e na integração social.

ENCONTRO EXCLUSIVO

A palestra será realizada exclusivamente para representantes dos clubes filiados ao SINDICLUBES Pará. A entidade reforça o convite para que dirigentes e profissionais participem da programação e aproveitem a oportunidade de ampliar conhecimentos sobre planejamento e gestão.

A mensagem que orienta a iniciativa resume o propósito do encontro: planejar o futuro é fortalecer o presente.

Por Nonato Batista/Imagem: Divulgação