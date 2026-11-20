Garotada bicolor estreia na próxima segunda-feira, com a missão de buscar o título estadual e garantir vaga na Taça Brasil da categoria em 2027

A garotada do Paysandu está pronta para mais um importante desafio nas quadras paraenses. A equipe bicolor de futsal, categoria Sub-7, embarca neste domingo com destino a Santarém, onde disputará o Campeonato Paraense da categoria, promovido pela Federação de Futsal do Pará (Fefuspa). A abertura da competição está programada para a próxima segunda-feira, com a participação de equipes vinculadas ao Polo Oeste, com sede na cidade.

O objetivo dos pequenos atletas é ambicioso: conquistar o título estadual e trazer a taça para Belém. Apesar da pouca idade, os jogadores chegam motivados e confiantes, resultado de semanas de preparação sob o comando do treinador Capela Henrique.

Durante os treinamentos, o técnico trabalhou intensamente a organização tática da equipe, procurando desenvolver o entendimento de jogo dos atletas e aprimorar o posicionamento em quadra. Com paciência e dedicação, Capela interrompeu diversas vezes as atividades para orientar os jogadores, explicar movimentações e corrigir detalhes que poderão fazer a diferença diante dos adversários.

O treinador reconhece que a disputa será difícil, especialmente por acontecer fora de casa, mas acredita que o trabalho realizado poderá dar bons resultados.

“Estamos confiantes de que o trabalho feito durante várias semanas foi bem aproveitado pelos atletas, que se dedicaram nos treinamentos. Além das atividades em quadra, mostrei atentamente, no tabuleiro, como devemos jogar para alcançar nosso objetivo, que é a conquista do título e, consequentemente, garantir o direito de disputar a Taça Brasil Sub-7 no próximo ano”, destacou Capela Henrique.

FAMÍLIAS GARANTEM A PARTICIPAÇÃO

Um dos pontos ressaltados pelo treinador é o envolvimento dos familiares dos pequenos jogadores. Segundo ele, os pais e responsáveis estão assumindo os custos da viagem e das despesas necessárias para que a equipe possa participar da competição em Santarém.

Capela também lamentou a ausência de apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) para viabilizar o deslocamento da delegação.

“Um detalhe importante para nossa participação é o apoio dos familiares dos atletas, que irão bancar todas as despesas para disputar essa competição na cidade mocoronga. A Seel não ajudou em nada para chegarmos a Santarém. Por isso, parabenizo todos os familiares, que não mediram esforços para que a categoria Sub-7 pudesse disputar o título”, afirmou.

Agora, a expectativa está concentrada na estreia. Mais do que buscar uma conquista para o Paysandu, os jovens atletas terão a oportunidade de vivenciar uma experiência importante para a formação esportiva, representar o clube em uma competição estadual e mostrar que o trabalho de base também merece atenção e investimento.

Por Nonato Batista/Imagens: Divulgação