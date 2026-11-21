No Dia da Consciência Negra, a história do Pará, de maioria preta e parda, revela uma contradição: a ancestralidade africana está em toda parte, mas a igualdade de oportunidades ainda não chegou a lugar nenhum



Em 2015, ao receber o Emmy de melhor atriz dramática, Viola Davis emocionou o mundo ao citar Harriet Tubman, mulher negra que escapou da escravidão nos Estados Unidos e arriscou a vida para libertar outras pessoas. Viola lembrou uma imagem de Harriet: uma linha que a separava de campos verdes, flores e mulheres que pareciam esperá-la do outro lado. Mas ela não conseguia atravessá-la. E concluiu: “A única coisa que separa as mulheres de cor das outras pessoas é a oportunidade”.

A frase merece ser lembrada neste 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Não para aplaudir quem conseguiu furar a bolha, mas para perguntar por que diabos ela precisou existir. O Pará deveria ser um lugar privilegiado para compreender essa contradição. Segundo o IBGE, 79,6% de sua população são pretos ou pardos.

Somos um estado de raízes africanas profundas, de terreiros, batuques, carimbós e ancestralidade resistente. Ainda assim, a cor da pele continua influenciando oportunidades, salários, acesso ao poder e até as chances de permanecer vivo.

Nossa história tem episódios que não cabem nos discursos de ocasião. Na Cabanagem (1835-1840), negros escravizados, libertos e fugitivos de quilombos estiveram entre os protagonistas da revolta. Em Belém, entre 1810 e 1850, a população escravizada chegou a representar quase metade dos habitantes. E uma memória incômoda: até dezembro de 1982, a polícia ainda proibia toques de tambor na zona urbana da capital. O preconceito também tinha carimbo e assinatura.

E há um nome que não pode faltar nessa história: Zumbi dos Palmares, líder do maior símbolo de resistência negra à escravidão no Brasil colonial. Morto em 20 de novembro de 1695, depois de anos de luta contra as tropas coloniais, Zumbi transformou a resistência em legado. Sua morte não encerrou a luta; deu a ela uma data, uma memória e um símbolo. O Dia da Consciência Negra também é uma homenagem a quem preferiu lutar pela liberdade a aceitar a submissão.

Ancestralidade não é palavra bonita para enfeitar cerimônias. É memória, identidade e resistência. É saber de onde viemos para entender por que ainda precisamos lutar pelo direito de chegar aonde queremos.

E não, ninguém é descendente de escravos. Somos descendentes de seres humanos que foram escravizados. A diferença é devolver humanidade a quem a história tentou transformar em propriedade.

Os números também falam. Em 2025, apenas 19,9% dos jovens pretos de 18 a 24 anos frequentavam ou haviam concluído o ensino superior. Entre os brancos, eram 39,6%. Quase o dobro. A meritocracia, pelo visto, ainda escolhe a cor de quem pode largar na frente.

Conceição Evaristo nos ensina que a literatura pode incomodar o sono injusto da casa-grande. Boa tarefa para este 20 de novembro. Como canta Elza Soares, a carne negra continua pagando uma conta que não contraiu: “A carne mais barata do mercado é a carne negra”.

Consciência negra é reconhecer a história, respeitar a cultura, combater o racismo e exigir igualdade. É a capacidade de se indignar, mas também de se mexer. Falta, entretanto, outra consciência: a de quem ainda confunde privilégio com mérito e preconceito com opinião.

Harriet Tubman enxergava uma linha. Viola Davis conseguiu atravessá-la, mas não apagá-la. No Pará, onde quase oito em cada dez habitantes são pretos ou pardos, essa linha continua atravessando nossas ruas, escolas, empresas e instituições. Nossas gargantas.

Que nossos filhos não precisem ser extraordinários para receber oportunidades ordinárias. E que ninguém precise atravessar uma linha para descobrir que também tem direito ao outro lado.

Por Paulo Silber/Imagem: Reprodução(Cidade 091)