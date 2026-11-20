Conforto visual, paisagístico e segurança dos pedestres e edificações são alguns dos requisitos da Sedcon para autorizar anúncios publicitários nas vias públicas da capital.

Uma Belém mais organizada para ser apreciada por quem passa e contempla as belezas da nossa cidade. É isso que a Prefeitura de Belém garante nas ruas da capital com ações de ordenamentos e fiscalizações que identificam anúncios e placas publicitárias irregulares.

A Lei de Publicidade e Propaganda ao Ar Livre, de número 8.106/ 2001, prevê regras para outdoors, painéis, letreiros, faixas, banners, totens, relógios e mobiliário urbano similar. Para a instalação desses equipamentos nas vias públicas é necessária a autorização pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon).

“Nossa responsabilidade é organizar e controlar a propaganda ao ar livre para melhorar a qualidade de vida, o conforto visual, o meio ambiente e a segurança da população e das edificações”, destaca o titular da Sedcon, André Cunha.

Dentre as condições para a instalação da publicidade nas vias públicas está o cumprimento do Código de Posturas do Município Belém (Lei 7.055/77), que garante, entre outras prerrogativas, o direito de ir e vir da população, sem obstruir a passagem dos transeuntes.

Durante uma fiscalização da Sedcon no último sábado, 14, por exemplo, uma estrutura metálica irregular para anúncio luminoso foi identificada pelos fiscais na travessa Almirante Wandenkolk com a rua Antônio Barreto, no bairro Umarizal. Na abordagem, a empresa foi notificada para retirar o equipamento e solicitar o devido estudo de viabilidade e permissão de uso do espaço público pela Prefeitura de Belém.

Vale ressaltar que as punições para anúncios irregulares reincidentes vão de advertência, multa, apreensão até a cassação de licença em caso de infrações.

Para anunciar em vias públicas, os interessados devem dar entrada com o pedido de autorização no protocolo na sede da Sedcon, na travessa 9 de Janeiro, 1720, entre as avenidas Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado, em São Brás, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h, e pagar uma taxa de expediente de R$ 63,91.

O processo é distribuído para o agente de posturas da Sedcon que vai até o local realizar a avaliação técnica para o deferimento ou não do equipamento de anúncio. Caso ele seja deferido, o requerente é chamado para pagar uma taxa, que varia conforme o tamanho, o modelo e o local onde esse anúncio será instalado.

Fonte e imagens: Agência Belém