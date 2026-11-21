Capitão da seleção inglesa destacou resiliência durante o período de reabilitação após cirurgia no tornozelo esquerdo

Angelica Medina, da Reuters

Harry Kane passou por uma cirurgia bem-sucedida após romper um ligamento do tornozelo esquerdo e ficará afastado dos gramados por um período. A informação foi divulgada pelo Bayern de Munique neste sábado (21). Segundo a imprensa local, a previsão é de três meses de recuperação.

O atacante, vencedor da Bola de Ouro no mês passado, deixou o campo aos 20 minutos do empate por 1 a 1 entre Bayern e Colônia, em casa, na sexta-feira (20), pelo Campeonato Alemão.

“Harry Kane passou por uma cirurgia bem-sucedida durante a noite, após romper um ligamento do tornozelo esquerdo na partida em casa de ontem contra o 1. FC Colônia. O jogador de 33 anos iniciará agora seu processo de reabilitação”, informou o Bayern, em comunicado.

Lesão de Harry Kane preocupa Bayern de Munique

O líder da Bundesliga não especificou por quanto tempo o capitão da seleção inglesa ficará afastado. No entanto, veículos de comunicação locais informaram que o período de recuperação deve ser de aproximadamente três meses.

Kane se manifestou sobre a lesão em uma publicação na rede social X. O atacante lamentou o problema físico, mas afirmou que pretende usar o período de recuperação para voltar ainda mais preparado em 2027.

“Os altos e baixos da vida! Obviamente, estou muito decepcionado por sofrer esta lesão, mas, como sempre, é uma oportunidade de demonstrar resiliência e evolução rumo a 2027. Voltarei renovado e pronto para a reta decisiva da temporada!”, escreveu o inglês.

Michael Olise também vira preocupação no Bayern

O atacante francês Michael Olise, que também precisou ser substituído durante o empate, teve diagnosticada uma contusão no pé. De acordo com o Bayern, o jogador receberá tratamento nos próximos dias.

O resultado deixou o Bayern de Munique na liderança do Campeonato Alemão, com 22 pontos. O Colônia, por sua vez, chegou aos dez pontos na tabela de classificação.