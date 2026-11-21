Bebê foi localizada em um terminal no início da Alça Viária, antes de embarqu

A Polícia Civil do Pará resgatou, na manhã da sexta-feira, 20, uma bebê recém-nascida que havia sido retirada da maternidade da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém. A ação foi realizada por policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) Santa Casa, vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), e resultou na prisão de uma mulher suspeita de sequestrar a criança. A bebê foi localizada em um terminal no início da Alça Viária, quando a investigada se preparava para seguir de ônibus até o município de Acará.

A equipe de plantão foi acionada por dirigentes da unidade hospitalar após o desaparecimento da criança, que havia acabado de nascer. Imediatamente, os policiais iniciaram diligências para identificar a mulher e localizar a recém-nascida.

Imagens de segurança ajudaram a localizar suspeita

De acordo com o delegado Janilson Gomes, responsável pela investigação, a suspeita teria utilizado uma estratégia para afastar a acompanhante da mãe e conseguir retirar a criança da maternidade.

“A investigação aponta que a suspeita distraiu a acompanhante da mãe e a levou para a área externa da maternidade. Depois, voltou ao hospital e convenceu a mãe de que a avó precisava da criança. Enganada, a mãe entregou a bebê à mulher, que a colocou dentro de uma sacola e saiu pela entrada principal da maternidade, seguindo de motocicleta em direção a um terminal”, explicou o delegado.

Com o apoio das imagens do circuito de monitoramento do hospital, os investigadores identificaram características da suspeita e obtiveram informações que auxiliaram nas buscas, incluindo nome e endereço.

“Nossa prioridade era localizar a criança, devolvê-la à mãe e responsabilizar a suspeita. Durante as diligências, encontramos a mulher com a bebê em um terminal no início da Alça Viária. Ela estava acompanhada de outra mulher, que seria sua sogra, e as duas se preparavam para embarcar em um ônibus com destino a Acará”, relatou Janilson Gomes.

BEBÊ DEVOLVIDA À FAMÍLIA

No momento da abordagem, a recém-nascida estava nos braços da mulher que acompanhava a investigada. Ela também foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos, mas acabou liberada após a polícia constatar que não tinha conhecimento da retirada da criança da maternidade.

A bebê foi encaminhada à Deaca Santa Casa, passou por avaliação médica e foi entregue à família, permanecendo sob os cuidados da mãe.

“A criança foi trazida à delegacia, entregue à família e já está sob os cuidados da mãe. Ela também passou por avaliação médica. A principal suspeita será autuada, inicialmente, pelo crime de sequestro”, informou o delegado.

Segundo Janilson Gomes, a mulher afirmou durante a investigação que havia perdido um bebê no mês anterior e que teria planejado a retirada da recém-nascida da maternidade após essa perda.

A suspeita passou pelos procedimentos legais cabíveis e será colocada à disposição da Justiça.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias