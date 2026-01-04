segunda-feira, janeiro 5, 2026
Com hat-trick de Igor Thiago, Brentford goleia Everton na Premier League

Atacante brasileiro fez três na vitória por 4 a 2 de sua equipe neste domingo (4)

Philip O’Connor, da Reuters

O atacante Igor Thiago, do Brentford, marcou um hat-trick espetacular na goleada de 4 a 2 sobre o Everton, neste domingo (4), resultado que levou o time à sétima posição na Premier League e fortaleceu suas chances de se classificar para uma competição europeia pela primeira vez.

Os visitantes abriram o placar logo no início, quando Vitaly Janelt recuperou a bola no campo de ataque e encontrou Thiago livre na área. O brasileiro finalizou de voleio, sem chances para Jordan Pickford, aos 11 minutos.

O Everton começou o segundo tempo com tudo, mas logo viu a situação se complicar com um gol de Nathan Collins em cobrança de escanteio, aos 5, e o segundo de Thiago pouco mais de um minuto e meio depois. Porém, um gol do reserva Beto fez o placar chegar a 3 a 1 e deixou o jogo emocionante até o final.

Com o Everton pressionando, Thiago completou seu hat-trick aos 88 minutos, e um gol de Thierno Barry no fim da partida não impediu o Brentford de conquistar os três pontos.

Jan Kruger/Getty Images

