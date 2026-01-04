Desejo de ir à Copa do Mundo pesou para Gabigol trocar Cruzeiro pelo Santos

Atacante nutre desejo de defender a Seleção Brasileira no Mundial
Iúri Medeiros, da Itatiaia
O desejo de defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano foi um dos fatores levados em consideração para Gabigol trocar o Cruzeiro pelo Santos. A Itatiaia apurou que o atacante está motivado e acredita que pode ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti nesta reta final de ciclo.
Gabigol sabia que, se permanecesse no Cruzeiro, naturalmente teria a minutagem reduzida. Ele terminou 2025 em baixa, com o pênalti perdido na Copa do Brasil contra o Corinthians, e reencontraria Tite, treinador com quem teve desavenças no período no Flamengo. Além disso, Kaio Jorge vive grande momento e se consolidou como titular na Raposa.
No Santos, Gabigol chega com status de estrela. Revelado na base do clube, ele entende que tem o cenário favorável para mostrar novamente seu futebol ao país.
A última convocação de Gabigol para a Seleção foi no começo de 2022, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Sob o comando de Tite, o atacante atuou por alguns minutos no empate por 1 a 1 com o Equador. Com a Amarelinha, acumula 18 jogos e cinco gols marcados.
Naturalmente, outros fatores pesaram na decisão de Gabigol, como a proximidade da família, que é da cidade, e a chance de atuar com Neymar. O camisa 10, assim como o atacante, tem o desejo de voltar a ser convocado pela Seleção Brasileira.
O Santos estreia no Campeonato Paulista no dia 10 (sábado), contra o Novorizontino, na Vila Belmiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília).
O contrato de Gabigol com o Peixe é por empréstimo de um ano. Seu vínculo com o Cruzeiro segue válido até o final de 2028.
Gabigol pelo Cruzeiro
A temporada de Gabigol pelo Cruzeiro foi discreta e contrastou com todo o alarde da contratação em oficializada em 1º de janeiro de 2025. O atacante perdeu espaço especialmente a partir da chegada de Leonardo Jardim, sendo reserva de Kaio Jorge.
Em 49 jogos que entrou em campo no ano, o atleta foi titular em 23. Ao todo, anotou 13 gols e distribuiu quatro assistências.
Raul Baretta / Santos FC