Ex-tenista de 40 anos foi ovacionado durante reunião da Assembleia Geral Extraordinária do clube espanhol; “é uma grande responsabilidade”, disse ele

João Marcelo Cardoso

Lenda do tênis, Rafael Nadal foi eleito, neste sábado (21), para a Junta Diretiva do Real Madrid, recebendo 99,5% dos votos durante a Assembleia Geral Extraordinária do clube. A votação ocorreu presencialmente e virtualmente no ginásio de basquete da Cidade Real Madrid, em Madri, Espanha.

O ex-tenista de 40 anos foi recebido com forte ovação pelos sócios representantes presentes. A nomeação foi um ponto único na ordem do dia da assembleia.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, expressou a importância da escolha. “Hoje é um dia muito especial para o clube e, pessoalmente, também é para mim como presidente do Real Madrid”, afirmou Pérez ao iniciar a sessão.

A reação de Rafael Nadal

Nadal celebrou a eleição, enfatizando sua profunda conexão com o clube merengue. “É uma grande responsabilidade fazer parte da Junta Diretiva do Real Madrid. Este clube é transmitido de pais para filhos e une as pessoas”, declarou o multicampeão.

Ele também ressaltou o significado pessoal de sua ligação com o Real Madrid: “No meu caso, une a mim, minha família e meus amigos para assistirmos aos jogos juntos. É uma enorme alegria e uma enorme satisfação”.

Ciente do peso da nova função, Nadal complementou sobre o desafio: “Tenho plena consciência da responsabilidade, porque o Real Madrid é uma marca global. É uma responsabilidade infinita, e a assumo para, ao longo do tempo, aprender e contribuir para que este clube continue sendo o melhor do mundo”.

Divulgação/Real Madrid