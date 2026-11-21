Equipe visitante domina a partida e vence no estádio do rival pela primeira vez desde 1999

Clare Lovell, da Reuters

O Chelsea de Xabi Alonso teve uma atuação frágil, demonstrou insegurança e pouca criatividade e foi goleado por 4 a 1 pelo Leeds United, neste sábado (21), pela Premier League. A equipe visitante dominou o confronto em Stamford Bridge.

A vitória foi a primeira do Leeds no estádio do Chelsea desde 1999 e levou o time de Yorkshire à sexta colocação da tabela. Já os Blues, que acumulam três derrotas consecutivas, caíram da quinta para a oitava posição.

Foi também o segundo revés seguido do Chelsea como mandante. Antes da pausa para a Data Fifa, a equipe havia perdido por 2 a 0 para o Tottenham, seu grande rival londrino. Na sequência, sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Sunderland.Play Video

Leeds domina Chelsea e conquista vitória histórica

O Leeds mereceu amplamente o resultado. Apesar de o Chelsea ter aberto o placar aos 25 minutos, com uma finalização potente de Emmanuel Emegha, em sua primeira partida como titular pela equipe, o gol aconteceu quando os visitantes eram superiores na partida.

A vantagem dos mandantes durou apenas três minutos. Noah Okafor passou por três defensores e acertou um chute colocado no canto inferior do gol de Emilio Martínez, deixando tudo igual em Stamford Bridge.

“Hoje senti que estávamos em um momento de fragilidade mental”, afirmou Xabi Alonso aos jornalistas após a partida.

“Deu tudo errado depois do gol de empate. Perdemos completamente o controle do jogo. A partir daquele momento, eles começaram a acreditar, enquanto nós deixamos de acreditar”, acrescentou o ex-jogador da seleção espanhola.

Goleada do Leeds é construída no segundo tempo

Aos oito minutos da etapa final, o atacante Dominic Calvert-Lewin converteu uma cobrança de pênalti. A decisão foi tomada pelo árbitro Michael Oliver após uma longa revisão do VAR, que confirmou um toque de mão de Morgan Rogers.

Aos 13 minutos, Okafor apareceu novamente. Completamente livre de marcação, o atacante finalizou para o fundo das redes de Emiliano Martínez e ampliou a vantagem dos visitantes.

Já nos acréscimos, Brenden Aaronson marcou o quarto gol do Leeds e confirmou a goleada por 4 a 1 sobre o Chelsea.

Leeds mostra mais intensidade

A partida começou desorganizada, com muitas faltas e disputas ríspidas, mas sem a violência dos históricos confrontos entre as equipes no século 20.

A rivalidade ficou marcada pela final da Copa da Inglaterra de 1970, vencida pelo Chelsea em um jogo de replay disputado em um campo enlameado e considerado o mais brutal da história do futebol inglês.

Desta vez, o Leeds demonstrou mais vontade, motivação e agressividade positiva. A equipe pressionou a defesa do Chelsea, que voltou a apresentar dificuldades e já sofreu 20 gols nesta temporada.

“Fomos a melhor equipe do primeiro ao último minuto. Demonstramos vontade de trabalhar e disposição para lutar até o fim”, afirmou o técnico do Leeds, Daniel Farke.

Calvert-Lewin desperdiçou diversas oportunidades claras no início da partida, mas os visitantes terminaram o confronto com 21 finalizações, contra 14 do Chelsea.

“Sabemos o que a história deste confronto representa e o que os torcedores esperam. Sabemos que eles desejavam uma vitória aqui há muito tempo. É justo que possamos aproveitar essa atuação”, disse Ethan Ampadu, capitão do Leeds e ex-meio-campista do Chelsea, à BBC.

Divulgação/Leeds