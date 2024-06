Comediante da série Seinfield, Hiram Kasten, morre aos 71 anos

O ator e comediante Hiram Kasten morreu neste domingo (16), aos 71 anos, em Batavia, Nova Iorque, após anos em tratamento contra diversas doenças, incluindo um câncer de próstata e um diagnóstico de Doença de Crohn, que causa inflamações no intestino.

Hiram Z. Kastenbaum, conhecido por sua atuação como Michael em Seinfeld, também participou de séries como Um Maluco no Pedaço e Curb Your Enthusiasm. Como comediante, Kasten era muito conhecido no Comic Strip de Nova Iorque, local onde conheceu Jerry Seinfeld, amigo de longa data.

Segundo obituário divulgado em sua página oficial do Facebook, o ator enfrentava problemas com a saúde desde 2017, quando decidiu parar a carreira.

Uma cerimônia será realizada no Memorial Schwartz Brothers-Jeffers, em Nova Iorque. A família do ator também requisitou, por meio do obituário, que os interessados em prestar homenagem a Hiram doassem a instituições de caridade destinadas a pacientes de doenças terminais, e ao Entertainment Community (anteriormente chamado de Fundo dos Atores).

Ele era casado há 38 anos com Diana Kastenbaum, também era pai de Millicent Jade e morreu um dia após seu aniversário de casamento com Diana. Natural do Bronx, Nova Iorque, Hiram se mudou para Los Angeles nos anos 80, onde ficou até 2012, quando foi para a cidade natural de sua mulher, Batavia.

O comediante também trabalhou no famoso clube nova-iorquino The Big Apple, em 1981, além de atuar em outras séries, como Eu, a Patroa e as Crianças, Everybody Loves Raymond, Brooklyn Bridge e L.A. Law.

