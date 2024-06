Santa Casa une lúdico e científico para conscientizar sobre lavagem das mãos

Uma programação cultural, com a presença de integrantes do Batalhão das Estrelas do Arraial do Pavulagem e do Coral Saúde e Vida, marcou a abertura da Semana de Controle de Infecções e Higiene das Mãos na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, nesta segunda-feira (17).

Voltada para servidores e usuários dos serviços da instituição, a campanha, que este ano teve como slogan “Tá na Mão. A segurança de alguém está nas nossas mãos”, é realizada com o objetivo de sensibilizar sobre os cuidados para o controle de infecções no hospital, entre eles a lavagem das mãos, um gesto simples mas indispensável para o controle de infecções.

“Sempre, após as nossas campanhas, é visível nos nossos indicadores a diminuição dos índices de infecção. Então estamos sempre reforçando, sempre lembrando a comunidade hospitalar sobre a importância da lavagem das mãos e outros cuidados que visam o controle de infecções. A gente não só fala de higiene das mãos, que é o que a Anvisa preconiza, que a gente tenha uma campanha anual, mas a gente fala de prevenção de infecção como um todo, incluindo as demais infecções”, afirma Adriana Moreira, enfermeira da Assessoria de Controle de Infecção Hospitalar (ACIH) da Santa Casa.

A programação da campanha deste ano vai até a próxima quarta feira (19) e terá programação artística, que inclui um concurso de fotografia sobre o tema; atividades lúdicas educativas com as crianças do ambulatório de pediatria, da terapia renal e das enfermarias de pediatria; a distribuição pelo hospital várias estações de higiene das mãos, onde a equipe da ACIH abordará diretamente o tema de higiene das mãos e a atividade científica que acontecerá dentro do laboratório de simulação realística do Centro de Estudos da Santa Casa, onde serão simulados momentos de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde.

A gerente de enfermagem da Santa Casa, Benedita Martins, acredita que a campanha consegue alcançar e sensibilizar os profissionais que estão no dia a dia ao lado dos pacientes.

“É realmente importante essa campanha para que a gente possa estar lembrando a toda a equipe, não só de enfermagem, como todos os demais profissionais que prestam assistência direta ao paciente, da importância da lavagem das mãos, que é um ato de baixo custo, mas que tem um impacto significativo na qualidade da assistência e principalmente na segurança dessa assistência, que todos os profissionais da saúde precisam entender na hora de estar se realizando então esse cuidado. Higienizar as mãos verdadeiramente salva vidas!” afirma a enfermeira.

Estima-se que na Santa Casa circulem diariamente mais de 6 mil pessoas entre servidores, colaboradores, estudantes, usuários e acompanhantes de pacientes dos ambulatórios e internados no hospital, fazendo com que a programação da Semana de Controle de Infecções e Higiene das Mãos da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, seja potencialmente capaz de garantir a sensibilização de parte desse público diverso.

