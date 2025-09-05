Concurso de Mantos de Nossa Senhora de Nazaré: Inscrições Abertas!

O Sesc Doca abriu inscrições para o tradicional Concurso de Mantos de Nossa Senhora de Nazaré, uma oportunidade para artistas e devotos contribuírem com a criação do manto que vestirá a imagem peregrina durante o Círio de Nazaré 2025.

Inscrições

Período: Até 8 de setembro de 2025

Como participar: Os interessados devem enviar seus projetos para o e-mail [email protected], conforme as orientações disponíveis no edital.

Requisitos do Manto

O manto deve:

Ser confeccionado em tecido de alta qualidade.

Apresentar elementos simbólicos que representem a devoção mariana e a cultura paraense.

Seguir as cores tradicionais do Círio de Nazaré.

Premiação

O vencedor receberá:

Certificado de participação.

Destaque na cerimônia de apresentação do manto.

Possibilidade de ver sua obra sendo usada na procissão.

Mais Informações

Para mais detalhes, acesse o edital completo no site do Sesc Doca ou entre em contato pelo telefone (91) 4009-1300.

Imagem: Sesc Divulgação