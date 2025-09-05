Concurso de Mantos de Nossa Senhora de Nazaré: Inscrições Abertas!

O Sesc Doca abriu inscrições para o tradicional Concurso de Mantos de Nossa Senhora de Nazaré, uma oportunidade para artistas e devotos contribuírem com a criação do manto que vestirá a imagem peregrina durante o Círio de Nazaré 2025.
Inscrições
Período: Até 8 de setembro de 2025
Como participar: Os interessados devem enviar seus projetos para o e-mail [email protected], conforme as orientações disponíveis no edital.
Requisitos do Manto
O manto deve:
Ser confeccionado em tecido de alta qualidade.
Apresentar elementos simbólicos que representem a devoção mariana e a cultura paraense.
Seguir as cores tradicionais do Círio de Nazaré.
Premiação
O vencedor receberá:
Certificado de participação.
Destaque na cerimônia de apresentação do manto.
Possibilidade de ver sua obra sendo usada na procissão.
Mais Informações
Para mais detalhes, acesse o edital completo no site do Sesc Doca ou entre em contato pelo telefone (91) 4009-1300.
Imagem: Sesc Divulgação