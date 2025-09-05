sábado, setembro 6, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Concurso de Mantos de Nossa Senhora de Nazaré: Inscrições Abertas!

O Sesc Doca abriu inscrições para o tradicional Concurso de Mantos de Nossa Senhora de Nazaré, uma oportunidade para artistas e devotos contribuírem com a criação do manto que vestirá a imagem peregrina durante o Círio de Nazaré 2025.

Inscrições

Período: Até 8 de setembro de 2025

Como participar: Os interessados devem enviar seus projetos para o e-mail [email protected], conforme as orientações disponíveis no edital.

Requisitos do Manto

O manto deve:

Ser confeccionado em tecido de alta qualidade.

Apresentar elementos simbólicos que representem a devoção mariana e a cultura paraense.

Seguir as cores tradicionais do Círio de Nazaré.

Premiação

O vencedor receberá:

Certificado de participação.

Destaque na cerimônia de apresentação do manto.

Possibilidade de ver sua obra sendo usada na procissão.

Mais Informações

Para mais detalhes, acesse o edital completo no site do Sesc Doca ou entre em contato pelo telefone (91) 4009-1300.

Imagem: Sesc Divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: “Por Todas Elas”: Governo do Pará leva serviços e cidadania a mulheres de Ananindeua
Próximo artigo
Vídeo: Capital da COP 30, Belém sedia a primeira edição do Empreende Brasil Amazônia

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,607FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315