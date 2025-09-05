sexta-feira, setembro 5, 2025
Vídeo: Capital da COP 30, Belém sedia a primeira edição do Empreende Brasil Amazônia

Pela primeira vez na região Norte, a 12ª edição do maior evento de empreendedorismo da América Latina chegou a Belém do Pará. Nos dias 4 e 5 de setembro, o evento proporcionou uma imersão de dois dias com grandes nomes do mercado, conexões de alto nível e oportunidades reais de negócio.

O evento contou com um conteúdo de alto impacto, apresentado por palestrantes renomados, como Luiza Possi, Leandro Karnal, Cíntia Chagas e João Kepler, entre outros. O encontro foi uma oportunidade única para empreendedores da região se conectarem, aprenderem e se inspirarem com as experiências de grandes profissionais.

