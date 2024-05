Em dia histórico para a região do Tapajós, prefeito Nélio assina Ordem de Serviço para construção, reforma e ampliação de 17 escolas

Os avanços na educação em Santarém continuam e nesta terça-feira, 07, no auditório do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (CIAM), a comunidade escolar celebrou a assinatura da Ordem de Serviço para construção, reforma e ampliação de 17 escolas da rede pública municipal localizadas na região do Tapajós com investimento total de R$ 27.596.301,60.

Desse total, seis escolas serão construídas aumentando em 17 o número de salas de aula. Outras 11 serão reformadas e/ou ampliadas, sendo que duas delas também ganharão quadra coberta.

O representante indígena Lucas Tupinambá comentou sobre o momento. Segundo ele, as obras são importantes pois é na escola que se constroem pensamentos e se constroi o futuro.

“Das 17 escolas que receberam ordem de serviço nove são indígenas. É um marco histórico pra educação escolar indígena da região e a gente só tem a agradecer ao prefeito Nélio Aguiar, nossa secretária Maria José por estarem fazendo esse grande trabalho”, salientou Tupinambá.

A secretária de Educação, Maria José Maia da Silva, destacou um fato inédito para Santarém e para os povos indígenas. Ela ainda lembrou o número de obras em execução no momento, somente na área de educação.

“Vale destacar que dessas 17 escolas, apenas na região do Tapajós, nove são indígenas, feitas no padrão indígena, isso é inédito no município. Lembramos, também, o número de obras que nós temos em execução no município, são 19 no Lago Grande, 17 na região do Arapiuns, 22 na zona urbana, agora essas 17 no Tapajós. Isso só nos orgulha, nos deixa feliz por saber que nossas crianças, mesmo nos mais longínquos lugares desse município têm uma estrutura física desejável, isso também representa mais dignidade para a escola, quando se tem uma boa estrutura se tem autorização do polo, se tem uma educação de qualidade, nosso principal objetivo”, completou Maia.

O prefeito Nélio Aguiar ressaltou o maior investimento já feito pela prefeitura em uma única região.

“São 17 obras no valor de quase R$ 30 milhões de reais, dessas 17, nove são para fortalecer o nosso trabalho da educação indígena no Tapajós, eu acredito que esse é o maior investimento feito pela prefeitura na região do Tapajós e o melhor de tudo é que esses investimentos estão sendo feitos na educação e isso reitera e reforça o nosso compromisso com uma educação cada vez melhor para nossa Santarém”, completou o gestor.

Acompanharam a cerimônia os vereadores Silvio Neto, Junior Tapajós, Elielton Lira, Josafá Gonçalves, Alba Leal, Ronan Liberal Jr., Ângelo Tapajós, Sergio Pereira, Alexandre Maduro, Erlon Rocha, Janderilson Pereira, Carlos Silva e Gerlande Castro, além dos secretários Emir Aguiar (Semg), Albino Luciano (Semsa), Arildo Nogueira (Semdec), Bruno Costa (Semap), Elisiário de Oliveira (Semdec), João Paiva (Semma), Paulo Jesus (Administração) e o Chefe de Gabinete Tadeu Cunha.

Após a galeria, confira a lista as escolas e comunidades contempladas.

